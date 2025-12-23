Brasil: la Justicia autorizó una salida controlada de Jair Bolsonaro para una cirugía durante las fiestas

El exmandatario irá hacia un centro médico bajo custodia permanente a fin de someterse a una intervención por hernias inguinales, mientras cumple una condena por delitos vinculados a la ruptura del orden institucional.

Jair Bolsonaro permanecerá vigilado por la Policía Federal durante la internación, con restricciones de contacto y uso de dispositivos electrónicos, según dispuso el Supremo Tribunal Federal.

La Justicia de Brasil autorizó que el ex presidente Jair Bolsonaro sea trasladado a un hospital para someterse a una intervención quirúrgica, en lo que será su primera salida del lugar de detención desde que permanece bajo custodia en Brasilia.

La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes , integrante del Supremo Tribunal Federal , quien habilitó el procedimiento médico por la presencia de dos hernias inguinales , aunque ordenó que el ex mandatario permanezca bajo estricta vigilancia policial durante toda su estadía fuera del centro de detención.

Según la resolución, la Policía Federal deberá garantizar custodia permanente tanto del paciente como del hospital, con equipos de turno asignados de manera continua. El magistrado también autorizó que Bolsonaro esté acompañado por su esposa, Michelle Bolsonaro , pero prohibió el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en la habitación.

Desde el entorno médico, el cirujano Cláudio Birolini estimó que la internación podría extenderse entre cinco y siete días , debido a los cuidados postoperatorios necesarios, que incluyen control del dolor, fisioterapia y prevención de complicaciones trombóticas.

Bolsonaro permanece detenido desde el 22 de noviembre en una dependencia de la Policía Federal, luego de que se constatara una manipulación de la tobillera electrónica que utilizaba mientras cumplía arresto domiciliario en el marco de la causa por el intento de golpe de Estado contra el presidente Lula da Silva . Para el juez De Moraes, ese episodio elevó el riesgo de fuga y justificó el endurecimiento del régimen de detención.

Durante una audiencia judicial, el ex jefe de Estado reconoció haber intervenido el dispositivo, aunque negó haber tenido intenciones de escapar. Su defensa sostuvo que el hecho estuvo vinculado a un episodio de paranoia, en el que Bolsonaro habría creído que la tobillera contenía un micrófono oculto.

La condena y los fundamentos del fallo

El líder del Partido Liberal fue condenado en septiembre por una mayoría de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal, que lo consideró responsable de haber encabezado una organización criminal destinada a desestabilizar el orden democrático.

La sentencia lo halló culpable de intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado de derecho, organización criminal, daños agravados y deterioro del patrimonio histórico, delitos vinculados a los hechos posteriores a las elecciones presidenciales.

El fallo estableció una pena de 27 años y 3 meses de prisión, además de una multa cercana a los 75.000 dólares. Al fundamentar la condena, De Moraes sostuvo que Bolsonaro utilizó recursos del Estado para difundir desinformación y promover un clima de inestabilidad institucional, aunque tuvo en cuenta su edad -más de 70 años- como atenuante al momento de fijar la pena.