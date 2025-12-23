Brasil es el destino más demandado para viajar en fin de año: ¿qué precios tienen los paquetes para las vacaciones 2026? + Seguir en









Las búsquedas y reservas para las fiestas confirman una fuerte preferencia por destinos con playa, con Rio de Janeiro a la cabeza.

Rio de Janeiro es el destino preferido para viajar a fin de año. Imagen: Despegar

Los argentinos ya definieron a dónde viajarán para despedir el 2025 y recibir el nuevo año. Según datos de las principales plataformas de viajes, la tendencia combina escapadas dentro del país con algunos clásicos internacionales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con Despegar este fin de año se consolida un perfil de viajero que prioriza destinos con buena conectividad, propuestas gastronómicas y opciones para descansar o celebrar en familia y con amigos. “Para las fiestas vemos un viajero que planifica con mayor anticipación y busca combinar descanso, experiencias y celebración”, explicó Laura Amorós, gerente senior de Marketing de Despegar Argentina.

Rio de Janeiro mantiene su liderazgo En el ranking general de destinos más demandados para fin de año, Río de Janeiro se ubica en el primer lugar. La ciudad brasileña vuelve a liderar las preferencias por su clima, playas y una agenda de celebraciones que atrae a miles de turistas. Para quienes eligen este destino, hay paquetes de 8 noches entre el 23 y el 30 de diciembre desde $1.247.068 por persona, que incluyen vuelo directo y alojamiento 4 estrellas con desayuno y gimnasio.

En el segundo puesto de demanda aparece Bariloche. Un paquete de 7 noches entre el 30 de diciembre y el 6 de enero tiene un valor desde $1.178.234 por persona, con vuelo directo ida y vuelta y alojamiento 2 estrellas con desayuno continental, una alternativa que se mantiene competitiva frente a los destinos internacionales.

brasil El tercer lugar del ranking lo ocupa Santiago de Chile, que se consolida como una opción urbana cercana, con buena conectividad aérea y precios atractivos. Para las fiestas, hay paquetes de 7 noches entre el 23 y el 30 de diciembre desde $966.484 por persona, que incluyen vuelo directo y alojamiento 3 estrellas con desayuno y estacionamiento gratuito. Las compras, la gastronomía y las escapadas a viñedos o a la costa chilena explican su crecimiento sostenido en la demanda.

Entre los destinos destacados, aparecen también Florianópolis y Miami. El primero mantiene su atractivo por las playas y el ambiente festivo. Se consiguen paquetes saliendo el 25 de diciembre con vuelta el 1 de enero a $1.480.000. En tanto, Miami sigue siendo una de las opciones preferidas para quienes buscan combinar fiestas, compras y clima cálido, aunque con presupuestos más elevados. En paralelo, los datos de Booking.com refuerzan la fuerte presencia de Brasil en las búsquedas para Año Nuevo. Según la plataforma, Mar del Plata, Florianópolis y Río de Janeiro se posicionan como los tres destinos más buscados por la comunidad viajera argentina para despedir el año. Completan el ranking general Ciudad de Buenos Aires y Villa Carlos Paz, dos clásicos que se mantienen firmes por su oferta de espectáculos y celebraciones. Qué destinos nacionales lideran la demanda Si se observan solo los destinos nacionales más buscados en Booking.com para Año Nuevo, Mar del Plata lidera cómodamente el ranking, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, Villa Carlos Paz, San Carlos de Bariloche y Villa Gesell. La Costa Atlántica vuelve a ser protagonista, especialmente para quienes buscan estadías más cortas y viajes en familia. En este contexto, los paquetes turísticos ganan terreno como una de las opciones más elegidas. Así, entre playas, montañas y grandes ciudades, el mapa de los viajes de fin de año muestra un equilibrio entre destinos clásicos con Brasil, la Patagonia argentina y la costa como los grandes protagonistas de la temporada.

Temas Brasil

Viajes

Turismo