Tensión en Turquía: la policía tomó por la fuerza la sede del principal partido opositor + Agregar ámbito en









Un tribunal ordenó remover a Özgür Özel del liderazgo socialdemócrata, quitando al máximo competidor de Recep Tayyip Erdogan.

En un video subido a las redes sociales, Özgür Özel gritó: "¡No saldremos de aquí!".

Cientos de policías antidisturbios entraron por la fuerza este domingo a la sede de la principal fuerza de oposición en Ankara, Turquía. La intervención ocurrió después de que un tribunal destituyera a la cúpula del partido el pasado jueves. Desde temprano, los seguidores de Özgür Özel, líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP), intentaron bloquear las entradas del edificio. Sin embargo, los oficiales con cascos y escudos avanzaron usando gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y desalojar a los dirigentes del lugar.

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En un video subido a las redes sociales, Özgür Özel gritó: "¡No saldremos de aquí!". A lo que añadió: "Estamos bajo ataque. A partir de ahora, nuestro partido está en las calles, en las plazas. Marcharemos en dirección al poder. Nos podéis echar de nuestra sede, pero nos estáis echando a las calles".

Tras estas palabras, el referente socialdemócrata convocó a movilizarse en las principales urbes del país durante la tarde. Esta convocatoria despierta el temor de que se repitan las masivas protestas sociales ocurridas en Turquía hace exactamente un año, provocadas en aquel momento por la detención de Imamoglu.

Turquia El dirigente es uno de los mayores opositores del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Turquía: ataques previos al partido Esta medida judicial es el golpe más reciente contra el partido más antiguo de Turquía. La misma fuerza política venía de lograr una gran victoria frente al partido oficialista AKP, liderado por Erdogan, en las elecciones locales de 2024.

El año pasado, la justicia detuvo al alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, quien es la figura más popular de este partido. Lo acusaron de "corrupción" y lo arrestaron el mismo día en que fue nombrado candidato para las elecciones presidenciales de 2028.

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