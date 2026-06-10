Canadá busca prohibir las redes sociales para menores de 16 años

El Gobierno presentó un proyecto para restringir el acceso de niños y adolescentes a las plataformas, salvo que las empresas demuestren que pueden garantizar entornos seguros.

Canadá impulsa una ley para restringir el acceso de menores de 16 años a redes sociales y reforzar la seguridad digital.

Canadá presentó un proyecto de ley que podría impedir que los menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales , en línea con una tendencia global que busca reforzar la protección de niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital.

La iniciativa establece que las plataformas podrán pedir una exención, pero para obtenerla deberán demostrar que cuentan con medidas suficientes para garantizar la seguridad de los usuarios más jóvenes. “Estamos fallando a nuestros niños. Ya basta” , sostuvo el ministro de Cultura canadiense, Marc Miller, al defender la propuesta.

El proyecto exige a las plataformas demostrar que cuentan con medidas suficientes para proteger a niños y adolescentes.

El paquete legislativo apunta a regular siete tipos de contenidos considerados dañinos, entre ellos aquellos que inducen a la autolesión, incitan a la violencia, promueven el odio o difunden imágenes íntimas sin consentimiento.

Además, se creará un nuevo organismo regulador, la Comisión de Seguridad Digital de Canadá, que será el encargado de supervisar la aplicación de la normativa. Según las autoridades, su puesta en marcha podría demorar hasta 18 meses.

El proyecto también prevé mecanismos de verificación de edad y establece que las plataformas deberán probar que sus sistemas son seguros. En el caso de los sitios que ofrecen contenido para adultos, no podrán acceder a exenciones.

La propuesta incluye además obligaciones para las compañías que desarrollan chatbots de inteligencia artificial, que deberán actuar de manera responsable e implementar medidas como protocolos de intervención en situaciones de crisis.

La iniciativa canadiense se suma a medidas similares impulsadas o debatidas en otros países, como Australia, Brasil, Indonesia, Reino Unido, Francia, España, Dinamarca, Tailandia y Corea del Sur. En Australia, las autoridades aseguran que las empresas ya revocaron el acceso a millones de cuentas identificadas como pertenecientes a menores, tras la prohibición de uso para chicos de menos de 16 años.

Desde el Centro Canadiense para la Protección Infantil respaldaron la medida y advirtieron sobre el aumento de casos de sextorsión en redes sociales, uno de los fenómenos que más preocupa a las organizaciones dedicadas a la seguridad infantil.