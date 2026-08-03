Crisis migratoria en Ceuta: los centros de menores alcanzan casi 3000% por encima de su capacidad

La ciudad autónoma informó que alberga 862 menores migrantes, una cifra que supera ampliamente su capacidad disponible tras la llegada masiva desde Marruecos.

Ceuta informó que 862 menores migrantes permanecen bajo atención de los servicios de acogida de la ciudad autónoma.

El gobierno de Ceuta informó que la ciudad autónoma alberga actualmente a 862 menores migrantes , una cifra que representa una sobreocupación del 2.872% en los centros destinados a su atención. El dato fue difundido tras la llegada masiva de personas desde Marruecos registrada durante los últimos días.

El consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Gaitán , comunicó este lunes la cantidad de menores migrantes alojados en la ciudad y advirtió sobre la presión que atraviesa el sistema de acogida. Según explicó, la situación se agravó luego del ingreso masivo de migrantes ocurrido cuatro días antes.

La cifra de 862 menores atendidos refleja una diferencia significativa entre la capacidad disponible y la demanda actual de alojamiento y asistencia. La administración local señaló que el nivel de ocupación alcanzó un porcentaje muy superior al previsto, generando dificultades para garantizar la atención de todos los jóvenes.

La llegada de migrantes desde Marruecos volvió a poner en el centro del debate la capacidad de respuesta de Ceuta, un territorio español ubicado en el norte de África que históricamente funciona como punto de entrada hacia Europa.

Las autoridades locales continúan evaluando la situación mientras se mantiene la atención de los menores que permanecen bajo custodia pública. El volumen de personas recibidas obligó a reforzar los recursos disponibles para responder a las necesidades de alojamiento, alimentación y asistencia.

Las autoridades locales señalaron que la llegada masiva desde Marruecos provocó una fuerte presión sobre la capacidad disponible.

La administración ceutí destacó que la cantidad de menores acogidos supera ampliamente los parámetros habituales y plantea un desafío para la gestión de los servicios públicos. La crisis de sobreocupación se convirtió en uno de los principales focos de preocupación para las autoridades de la ciudad autónoma.

El escenario se produce luego de una nueva ola de llegadas desde territorio marroquí, que incrementó la cantidad de personas que buscan ingresar a España a través de Ceuta. La situación migratoria en la zona continúa siendo monitoreada por los organismos locales.

El Gobierno de Ceuta calificó la situación como una sobreocupación del sistema de acogida del 2.872 por ciento.

La ciudad mantiene la atención mientras analiza nuevas medidas

Con los centros de acogida funcionando por encima de su capacidad, el Gobierno de Ceuta mantiene el seguimiento del número de menores alojados y de la evolución de los ingresos registrados en los últimos días.

El dato informado por Alberto Gaitán expone la magnitud del impacto generado por la llegada masiva de migrantes y la necesidad de ampliar los mecanismos de respuesta para atender a los menores que permanecen en la ciudad autónoma.