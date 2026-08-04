Italia pidió crear centros de detención para inmigrantes fuera de la Unión Europea + Agregar ámbito en









La propuesta fue presentada ante la Comisión Europea, en búsqueda de que los centros sean financiados por el bloque y estén ubicados en terceros países para acelerar las deportaciones.

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, impulsó la iniciativa durante una reunión de ministros del Interior de la UE convocada tras la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta.

El gobierno de Italia solicitó este martes la creación de centros de detención y retorno para inmigrantes, financiados por la Unión Europea y ubicados en terceros países.

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El pedido se hizo en medio de una reunión de emergencia ante la Comisión Europea, luego de que esta semana, unas 50.000 personas intentaran cruzar desde Marruecos hacia la península de Ceuta, un territorio español en África. Ahora, el foco estaría puesto en la otra entrada terrestre hacía España, la lindante Melilla.

"Nosotros, como Unión Europea, ya no podemos limitarnos a reaccionar ante las emergencias dentro de nuestras fronteras. Por el contrario, debemos actuar como un bloque unido y cohesionado para detener las salidas en su origen y repatriar a quienes no tienen derecho a permanecer en el territorio de la UE", dijo el martes el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, a sus pares de la UE, según se desprende de una copia de su discurso difundida por su oficina y rescatado por Reuters.

"Ha llegado el momento de poner en práctica nuevos modelos de centros para la tramitación externa de los procedimientos de asilo y para las repatriaciones en terceros países seguros", constató Piantedosi.

Ceuta pone a prueba el nuevo pacto migratorio europeo La crisis migratoria en Ceuta representa la primera gran prueba para el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, que entró en vigor en junio tras años de negociaciones. El episodio servirá para evaluar si los nuevos mecanismos de solidaridad y reparto de responsabilidades del bloque son capaces de responder a una llegada masiva e inesperada de inmigrantes.

La inmigración continúa siendo uno de los temas más sensibles dentro de la política europea desde la crisis de 2015 y 2016, cuando más de un millón de refugiados y migrantes —muchos de ellos provenientes de Siria— llegaron al continente. Aquella ola migratoria impulsó el crecimiento de partidos antiinmigración y de extrema derecha, además de profundizar las diferencias entre los Estados miembros sobre controles fronterizos, políticas de asilo y distribución de migrantes. En paralelo, Marruecos atribuyó los recientes intentos de cruce hacia Ceuta y Melilla a la desinformación en redes sociales, la actividad de las organizaciones dedicadas al tráfico de personas y a interpretaciones erróneas de una sentencia judicial española.