El rumor que llevó a miles de migrantes a Ceuta: cómo las redes sociales desataron la crisis fronteriza

Miles de personas llegaron desde Marruecos tras falsas versiones sobre la apertura de la frontera con España. Más de 80 migrantes murieron.

Miles de migrantes intentaron llegar a Ceuta tras rumores difundidos en redes sociales sobre la apertura fronteriza.

Miles de migrantes intentaron llegar a Ceuta tras difundirse en redes sociales falsos rumores sobre una supuesta apertura de la frontera entre Marruecos y España , en uno de los mayores episodios migratorios registrados en los últimos años en el enclave español del norte de África. El intento de cruce dejó más de 80 muertos y miles de personas retornadas a Marruecos.

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La convocatoria comenzó con publicaciones en Instagram, Facebook y TikTok que aseguraban que la frontera estaba abierta y compartían supuestas rutas para ingresar a territorio español. En pocas horas, miles de jóvenes llegaron a la ciudad marroquí de Fnideq, ubicada frente a Ceuta, utilizando autobuses, trenes y taxis.

Según estimaciones oficiales, unas 60.000 personas arribaron a la zona en pocos días , en el mayor repunte migratorio entre Marruecos y España en años. La mayoría de los sobrevivientes regresó posteriormente a Marruecos, aunque el episodio dejó consecuencias políticas y sociales.

El origen de la movilización estuvo en publicaciones difundidas por cuentas vinculadas a la migración irregular. Videos en redes sociales aseguraban que la frontera permanecería abierta y mostraban recorridos para intentar cruzar hacia Ceuta.

La frontera entre Marruecos y España en Ceuta es una de las rutas migratorias más vigiladas de Europa.

En TikTok circularon indicaciones sobre posibles trayectos, mientras que grupos de Facebook compartieron información sobre movimientos de patrullas marítimas, horarios con menor vigilancia y hasta venta de elementos utilizados para el cruce, como trajes de neopreno.

Las autoridades todavía no determinaron quién estuvo detrás de las publicaciones falsas ni quién administraba varias de las cuentas que fueron eliminadas después del episodio.

Un cruce masivo con decenas de víctimas

El intento de ingreso generó un caos en el espigón fronterizo de Ceuta, donde cientos de personas intentaron avanzar al mismo tiempo por una zona de rocas y concreto cercana al mar.

Según testimonios recogidos tras el episodio, la aglomeración provocó empujones, caídas y personas atrapadas mientras intentaban alcanzar territorio español.

Las autoridades informaron que al menos 72 personas murieron del lado español de la frontera y otras 11 del lado marroquí. Luego del operativo, decenas de miles de migrantes regresaron a Marruecos por decisión propia o tras ser expulsados, ante la falta de refugio, alimentos y agua en Ceuta.

Parte de los migrantes habría interpretado de manera errónea recientes medidas adoptadas por España, entre ellas iniciativas de regularización impulsadas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

España y Marruecos mantienen una cooperación permanente para controlar los movimientos migratorios hacia Ceuta.

Las autoridades aclararon que esas medidas estaban dirigidas a personas que ya residían en España antes del 1 de enero y no implicaban una apertura general de fronteras. Sin embargo, la información falsa se expandió entre usuarios marroquíes y alimentó la expectativa de poder permanecer en territorio español.

Fallas de control y falta de oportunidades

Marruecos atribuyó la crisis a la difusión de desinformación en internet, mientras que España también señaló la influencia de redes digitales y posibles organizaciones de tráfico de personas.

Funcionarios de Ceuta afirmaron que habían advertido sobre un aumento de llegadas, aunque el Ministerio del Interior español aseguró que no recibió “ningún informe o advertencia respecto a la llegada masiva de personas a Ceuta”.

El episodio también refleja la presión económica que atraviesan muchos jóvenes marroquíes. Aunque el país registra crecimiento industrial, el desempleo juvenil alcanza el 37% entre personas de 15 a 24 años, lo que mantiene vigente el deseo de emigrar hacia Europa.