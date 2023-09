Chile conmemoró los 50 años del golpe a Salvador Allende con una semana cargada de homenajes

Allí Boric, de 37 años, llamó a la reflexión, a no olvidar el pasado y seguir adelante en la vía democrática.

"Hoy, como han dicho quienes me antecedieron, conmemoramos una fecha que es dolorosa y sin duda un punto de inflexión de nuestra historia, historia que es compartida que trajo muerte, sufrimiento, persecución y pobreza", dijo el joven mandatario.

Boric reiteró su llamado a no relativizar el golpe y criticó a quienes insisten en que no había otra alternativa, al afirmar que "por supuesto que había otra alternativa y el día de mañana cuando vivamos otra crisis siempre va a haber otra alternativa que implique más democracia y no menos".

Las palabras del mandatario sonaron como una alusión al comunicado que emitió horas antes del acto el partido pinochetistas Unión Demócrata Independiente (UDI), donde afirmó que fue "algo inevitable" debido al supuesto "quebrantamiento de la democracia" ejecutado por el Gobierno de Allende.

El mandatario chileno manifestó que la democracia se debe respetar siempre, sin importar "el color de un régimen" y que lo que pasó en Argentina, Uruguay y Chile "le debe doler a los que les pasó y a los que no les pasó, porque al final del día somos una comunidad, por eso también nos duele el dolor de otros países".

Boric valoró que en conjunto con expresidentes vivos en Chile se firmó el manifiesto "Por La Democracia Siempre", ya que esa "diversidad entre quienes piensan distinto, es con quienes podemos construir una sociedad mejor", dijo levantando la voz luego de mencionar a Sebastián Piñera y que comenzarán a escucharse abucheos del público.

En esa línea, Boric recordó lo avanzado en gobiernos anteriores en materia de detenidos desaparecidos y aseguró que su Gobierno pretende dejar como legado el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia.

"Es el hito institucional que hemos querido dar a esta conmemoración", dijo la autoridad.

El saludo de Alberto Fernández

Antes de tomar la palabra, Boric compartió con los asistentes un video con un mensaje del presidente argentino, Alberto Fernández, quien se excusó por los problemas de agenda que le impidieron participar del acto y afirmó que el día del golpe de Estado fue también el día donde "la tragedia empezó en Chile".

2023_09_11 AF MJENSAJE CHILE .mp4

"El régimen autoritario de (Augusto) Pinochet acabó con muchos, con la vida y con la tranquilidad de miles de chilenos y sirvió para que toda América Latina viera en él a un cruel dictador, que definitivamente le hizo mucho daño a la democracia chilena", dijo Fernández, quien lamentó que aún "perduren voces que defienden y recuerdan aquel día" y manifestó su preocupación que en Chile y Argentina "vuelve a aflorar la mirada antidemocrática".

Estuvieron presentes en la recordación los mandatarios de México, Andrés Manuel López Obrador; de Colombia, Gustavo Petro, de Bolivia, Luis Arce, de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Chile golpe de estado.jpg Presidentes: Luis Lacalle Pou, de Uruguay; Andrés Manuel López Obrador, de México; Gustavo Petro, de Colombia; y Luis Arce, de Bolivia, participaron en el acto por los 50 años del golpe de estado en Chile.

A las 11.50 de la mañana (la hora de inicio del bombardeo al Palacio de la Moneda) y luego de un minuto de silencio, la senadora socialista Isabel Allende Bussi, hija del expresidente e invitada nacional para hablar en el acto realizó un relato de lo que fue su experiencia en ese fatídico día, en el que murió su padre, y señaló que "la memoria es un primer paso para llegar a la verdad".

Por esa razón, agregó la dirigente socialista, ella suscribe el lema "memoria es democracia y futuro".

Allende criticó a la oposición por intentar invertir las responsabilidades de lo ocurrido hace 50 años y manifestó que "los verdaderos responsables son quienes quebraron la institucionalidad, bombardearon este palacio (La Moneda) y asesinaron a miles de chilenos".

Estela de Carlotto: "Nunca más, esa es la palabra"

La argentina presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue invitada a abrir el acto, donde en la misma línea afirmó que "no hay que dejar un instante de recordar" por los hechos sucedidos en dictadura y que tanto Chile como Latinoamérica "tienen que seguir con la democracia presente" en "memoria, verdad y justicia".

"Nunca más, esa es la palabra", fue la frase emblemática que eligió la dirigente argentina para cerrar su intervención.

Previo al acto, mientras los presidentes extranjeros e invitados especiales ingresaban a La Moneda, parlamentarios y partidarios de los partidos de izquierda rindieron honores al fallecido presidente Salvador Allende al pasar por la histórica puerta de la calle Morandé 80, una de las laterales del Palacio.

Luego se dirigieron a la estatua de Allende en la Plaza de la Constitución, donde con claveles rojos y puños en alto gritaron "compañero Salvador Allende, presente, hoy y siempre".

Gabriel Boric Chile.jpg

Junto a la estatua de Allende, que a sus espaldas tiene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hay arreglos florales con las banderas de Argentina, Brasil y Uruguay, y cada invitado que pasa a sus pies, saluda al derrocado presidente socialista con el puño en alto.

Al ingresar los invitados especiales y presidentes extranjeros al acto ciudadano en la Plaza de la Constitución, la ovación más grande fue para la expresidenta Michelle Bachelet.

El segundo aplauso más grande fue cuando ingresó el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien saludó con un abrazo a Bachelet, Isabel Allende y Baltasar Garzón, todos los invitados y presentes aplaudieron de pie.