Chile: José Antonio Kast inicia la construcción de una zanja antimigrantes en la frontera con Perú

El presidente chileno lanzó el plan Escudo Fronterizo en Chacalluta, con fosos de tres metros y muros para frenar el paso irregular de migrantes.

Maquinaria del Ejército fue trasladada a la zona de Chacalluta para iniciar la excavación de una zanja antimigrantes en la frontera entre Chile y Perú.

El presidente de Chile, José Antonio Kast , inició la construcción de una zanja antimigrantes en la frontera norte del país como parte de su plan Escudo Fronterizo . El proyecto contempla excavaciones de tres metros de profundidad y muros en algunos sectores para impedir el tránsito irregular en el límite con Perú.

La obra comenzó en el sector del complejo fronterizo de Chacalluta , en la región de Arica, donde durante el fin de semana el Ejército trasladó maquinaria pesada para preparar el terreno . Según lo previsto por el Gobierno chileno, los trabajos iniciales abarcarán un tramo de 600 metros entre los hitos 1 y 15 de la frontera.

El plan contempla la construcción de fosos de aproximadamente tres metros de profundidad que funcionarán como barrera física para evitar el paso de personas a través de zonas no habilitadas del límite fronterizo.

Además de las excavaciones, el proyecto prevé la instalación de muros de hasta cinco metros de altura en algunos sectores estratégicos del área fronteriza. La combinación de estas estructuras busca reforzar los controles migratorios en un punto considerado clave para el ingreso irregular al país.

El Gobierno chileno comenzó las obras del plan Escudo Fronterizo en el complejo fronterizo de Chacalluta.

La presencia de Kast en la zona marcará oficialmente el inicio de las primeras excavaciones, que se concentrarán en el tramo que conecta los hitos fronterizos 1 y 15.

José Antonio Kast ordenó levantar barreras en la frontera de Chile con Bolivia para frenar la inmigración

El presidente de Chile, José Antonio Kast, dispuso este miércoles la construcción de “barreras físicas” en la frontera con Bolivia con el objetivo de desalentar el ingreso de migrantes irregulares, una de las principales promesas que sostuvo durante su campaña electoral.

La decisión fue anunciada durante un acto oficial realizado poco después de su asunción, en el que el mandatario firmó seis decretos iniciales, de los cuales tres estuvieron vinculados a la política migratoria.

1773152914322-jose-antonio-kast-1 (1) El presidente chileno lanzó el plan Escudo Fronterizo para reforzar el control migratorio en el norte del país.

Durante la ceremonia, Kast solicitó la colaboración de las Fuerzas Armadas para avanzar con las medidas. “Le solicito la colaboración activa en el aumento de funcionarios” y “le encomiendo también que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal”, expresó el presidente al jefe del Ejército de Chile, Pedro Varela.

La política migratoria de José Antonio Kast

La construcción de obstáculos físicos en la frontera forma parte de una estrategia que el nuevo gobierno presentó para controlar el ingreso irregular al país.

Según cifras oficiales, actualmente 337.000 extranjeros residen en Chile sin la documentación correspondiente, un dato que el gobierno de Kast utilizó como argumento para justificar las nuevas medidas.

Durante la campaña presidencial, el líder del Partido Republicano prometió adoptar una política más dura contra la inmigración irregular, incluyendo la deportación de cerca de 340.000 migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela.

En ese contexto, el mandatario cuestionó la gestión anterior y aseguró que impulsará un cambio de rumbo en materia de seguridad y orden público. “Este gobierno (por el de Boric) generó caos, desorden e inseguridad. Y nosotros vamos a ir a la inversa”, afirmó durante la campaña electoral.