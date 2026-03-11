José Antonio Kast asumió como presidente en Chile

El mandatario electo realizó el pase de mando con Gabriel Boric. Javier Milei estuvo presente en la ceremonia.

El dirigente conservador José Antonio Kast Rist asumió este mediodía la Presidencia de Chile durante una ceremonia realizada en el Congreso Nacional en Valparaíso , donde recibió la Banda Presidencial de manos del mandatario saliente Gabriel Boric .

El acto contó con la presencia de autoridades chilenas y representantes internacionales que presenciaron el traspaso formal del mando. Tras la entrega de los atributos presidenciales se entonó el himno nacional , momento que fue acompañado por un prolongado aplauso de los asistentes.

Durante toda la jornada también hubo muestras de apoyo al presidente saliente Boric, quien fue ovacionado desde su despedida matutina en La Moneda y durante su traslado desde Santiago hacia Valparaíso .

Ya en el Congreso, parte del público coreó consignas en favor del nuevo mandatario, con gritos de “¡Presidente, presidente!” , en referencia a Kast, quien llegó al poder tras convertirse en el candidato más votado en la historia electoral chilena , según los registros estadísticos.

La jornada de asunción estuvo atravesada por un hecho policial ocurrido durante la madrugada. Un carabinero fue atacado a balazos en la ciudad de Puerto Varas , en un episodio que se encuentra bajo investigación.

De acuerdo con las primeras informaciones oficiales, los presuntos responsables serían personas que se encontraban en estado de ebriedad.

Antes de la ceremonia, Kast se refirió al hecho y reiteró su compromiso de aplicar “mano dura contra los delincuentes”, uno de los ejes centrales de su campaña presidencial.

Javier Milei asistió a la asunción de José Antonio Kast

Entre los mandatarios presentes en la ceremonia estuvo el presidente argentino Javier Milei, quien viajó a Chile acompañado por una delegación reducida.

La comitiva estuvo integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. El mandatario argentino debió posponer una reunión bilateral prevista para la mañana, pero asistió al acto central de la asunción, donde siguió de cerca la jura del nuevo jefe de Estado chileno.

Desde la Casa Rosada interpretaron el triunfo de Kast, líder del Partido Republicano de Chile, como una oportunidad para fortalecer el eje de gobiernos de derecha en América Latina, en contraste con la orientación política del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

JAVIER MILEI JOSÉ ANTONIO KAST Milei estuvo presente en la asunción. Presidencia

Tras imponerse en el balotaje frente a Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista, Kast había visitado previamente a Milei en Buenos Aires con el objetivo de profundizar la relación bilateral entre ambos países.

El viaje de Milei a Valparaíso fue breve. El presidente interrumpió su agenda en Estados Unidos, donde participaba de la Argentina Week, evento en el que brindó una exposición el martes anterior.

Fuentes oficiales indicaron que el mandatario regresaría a Buenos Aires el mismo día de la ceremonia, ya que el próximo viernes deberá viajar a Madrid, donde participará en un foro económico internacional.

Gabriel Boric se despidió de la presidencia

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se dirigió este martes por última vez al país en una cadena nacional transmitida en vivo, a pocas horas del cambio de mando presidencial, en el que entregará la banda al mandatario electo José Antonio Kast.

Durante un discurso de 11 minutos, que no fue grabado previamente, el mandatario realizó un balance de su gestión, agradeció el respaldo ciudadano durante su administración y repasó tanto los logros como las dificultades que marcaron su paso por La Moneda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielBoric/status/2031538037516042376?s=20&partner=&hide_thread=false Chilenas y chilenos, quiero que sepan que tomé con humildad el mandato que hace cuatro años ustedes me dieran y les prometo que durante todo este tiempo he dado lo mejor de mí para estar a la altura de esta tremenda responsabilidad.



Tal como mis antecesores, no estuve solo en… pic.twitter.com/7xXztsfJhS — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 11, 2026

En uno de los momentos centrales del mensaje, el jefe de Estado afirmó: “Puedo decirles con tranquilidad, tal como lo señalé el día sábado, que me voy con la frente en alto y con las manos limpias”.

Al iniciar su intervención, Boric recordó los recorridos que realizó por distintas regiones durante su mandato y destacó el contacto directo con la ciudadanía.

“He recorrido Chile entero, desde el seco desierto del norte hasta los vientos creadores del sur… En todos esos lugares me he encontrado con ustedes, con el pueblo chileno que construye patria día a día”, expresó.

A partir de esa experiencia, sostuvo que el país se encuentra en mejores condiciones que al comienzo de su gobierno. “Es justamente porque he recorrido Chile entero que puedo afirmar hoy que nuestro país es un mejor lugar que el que era hace cuatro años atrás”, señaló.