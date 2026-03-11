Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

El representante de la derecha chilena asume este viernes la presidencia. Será el sucesor de Gabriel Boric.

El dirigente de derecha José Antonio Kast asume este miércoles la presidencia de Chile en una ceremonia realizada en Valparaíso , convirtiéndose en el mandatario con mayor cantidad de votos en la historia del país .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la segunda vuelta electoral, Kast obtuvo 7.246.307 votos , equivalentes al 58,17% , superando al presidente saliente Gabriel Boric , quien alcanzó 4.621.231 votos . La alta cifra se explica en parte por el sistema de voto obligatorio , reinstaurado en el país en los últimos años.

Si se analizan los resultados históricos en elecciones obligatorias, el segundo lugar corresponde al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle , quien logró 4.044.112 votos en 1993 .

José Antonio Kast , de 59 años , es abogado y fundador del Partido Republicano de Chile , fuerza política que creó en 2019 . Nació en Santiago y es el menor de diez hermanos.

Su padre, Michael Kast , fue militante del Partido Nazi en Alemania y emigró a Chile en 1950 , tras la Segunda Guerra Mundial . La familia se instaló en la localidad rural de Paine , donde desarrolló un negocio de fabricación de cecinas , al que posteriormente sumaron inversiones inmobiliarias y participación en la vida política local.

1773152914322-jose-antonio-kast-1 (1) Kast es el presidente más votado de la historia de Chile. Archivo

Antes de formar su propio partido, militó durante años en la Unión Demócrata Independiente (UDI), un partido de derecha cuyos integrantes tuvieron una fuerte presencia política durante y después de la dictadura de Augusto Pinochet.

Entre 2002 y 2018, Kast se desempeñó como diputado por la Región Metropolitana de Santiago durante cuatro períodos consecutivos.

En la política chilena es identificado como uno de los principales referentes del sector conservador y como una figura central en la reorganización de la derecha chilena.

Sin embargo, la aparición del candidato libertario Johannes Kaiser en el escenario político desplazó parcialmente su perfil, ubicándolo más cerca de una posición de derecha moderada dentro del espectro conservador.

Tres intentos para llegar a la presidencia de Chile

La presidencia de Chile fue el resultado de su tercer intento electoral:

En 2017 , se postuló como candidato independiente y obtuvo 7,9% de los votos , ubicándose en el cuarto lugar .

En 2021 , logró 27,9% en la primera vuelta , pero perdió el balotaje frente al progresista Gabriel Boric .

Finalmente, en la última elección logró imponerse en segunda vuelta y llegar a La Moneda.

Su campaña se basó en un discurso centrado en seguridad, control migratorio y reducción del tamaño del Estado.

Cuáles fueron sus propuestas de gobierno

El programa de Kast, presentado bajo el lema “La fuerza del cambio”, incluyó propuestas orientadas a fortalecer la seguridad pública y estimular el crecimiento económico.

Entre sus principales planteos se destacan las políticas de “mano dura” contra la delincuencia y las medidas para frenar la migración irregular, incluyendo la instalación de barreras y drones en pasos fronterizos.

También propone expulsiones masivas de extranjeros indocumentados, una fuerte reducción del gasto público y una disminución de impuestos corporativos para impulsar el crecimiento económico.

Para ampliar su base electoral hacia sectores moderados, Kast evitó durante la campaña enfatizar algunos temas de valores que había defendido anteriormente, como su oposición al aborto, al matrimonio igualitario o a la adopción por parejas del mismo sexo.

Relación con el Gobierno argentino

El nuevo mandatario chileno mantuvo contactos políticos con el presidente argentino Javier Milei, a quien visitó previamente en la Casa Rosada, en el marco de su estrategia de acercamiento con gobiernos y dirigentes de orientación liberal y conservadora en la región.

JOSÉ ANTONIO KAST Y JAVIER MILEI Kast y Milei mantienen un buen vínculo. Archivo

Por su parte, Milei viajó a Chile para asistir a la asunción presidencial de Kast, en un gesto político que busca consolidar la cercanía entre ambos dirigentes y proyectar una nueva etapa en la relación.

En el Gobierno nacional consideran que la llegada de Kast al poder abre una oportunidad para reforzar la cooperación política y económica entre ambos países.

Tensiones en la transición con Gabriel Boric

En los primeros días de marzo, el proceso de transición entre Kast y Boric atravesó un momento de tensión.

El presidente electo decidió suspender una reunión bilateral programada en La Moneda, alegando falta de información y transparencia sobre diversos temas de Estado.

Uno de los puntos de conflicto fue el proyecto de cable submarino entre Chile y China, considerado estratégico.

“No confiamos en la información que se nos está entregando”, afirmó Kast en una conferencia de prensa. Por su parte, Boric negó haber ocultado datos y aseguró que el presidente electo le pidió retirar declaraciones públicas relacionadas con ese proyecto.

Pese a esas diferencias, el traspaso institucional se concretó finalmente en un marco formal y respetuoso, con la entrega de la banda presidencial durante la ceremonia oficial en Valparaíso.