China alcanzó los 140 millones de compradores en el comercio electrónico transfronterizo durante el primer semestre de 2026 + Agregar ámbito en









El crecimiento evidencia la acelerada expansión de los negocios digitales y una mayor conexión de las empresas del país con los mercados internacionales.

El comercio electrónico transfronterizo en China llegó a 140 millones de compradores en el primer semestre de este año.

China alcanzó durante el primer semestre de 2026 un total de 140 millones de compradores a través del comercio electrónico transfronterizo, de acuerdo a la Administración General de Aduanas del país. La cifra consolida el crecimiento de este modelo de negocios y refuerza su papel como uno de los principales motores del comercio exterior chino.

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El desempeño evidencia la expansión sostenida de las ventas digitales y una mayor inserción de las empresas chinas en los mercados internacionales. La directora de la Administración General de Aduanas, Sun Meijun, aseguró que estas nuevas modalidades comerciales mantienen una evolución positiva y se convirtieron en un factor clave para fortalecer el intercambio comercial de la nación asiática.

Los datos oficiales muestran que, durante 2025, las operaciones de importación y exportación vinculadas al comercio electrónico transfronterizo alcanzaron los 2,84 billones de yuanes, equivalentes a unos u$s418.060 millones. Esto representó un crecimiento del 4,8 % en comparación con el año anterior.

Los factores que impulsan el comercio electrónico transfronterizo en China Uno de los principales factores que impulsó este avance fue la expansión de los almacenes en el extranjero, una estrategia que permite a las empresas acercar sus productos a los consumidores internacionales y reducir los tiempos de entrega. Gracias a este sistema, las exportaciones realizadas mediante depósitos logísticos fuera del país se multiplicaron por 3,3, reflejando la rápida consolidación de este modelo.

A su vez, las exportaciones bajo el régimen de adquisiciones en el mercado superaron los 800.000 millones de yuanes, fortaleciendo otro de los principales canales utilizados por las compañías chinas para ampliar su presencia en el exterior.

Las autoridades aduaneras sostuvieron que el comercio electrónico transfronterizo continuará desempeñando un papel central en la transformación del comercio exterior de China, impulsado por la digitalización, la innovación tecnológica y la apertura hacia nuevos mercados. El crecimiento registrado también confirma el valor estratégico de las plataformas digitales para conectar a productores, distribuidores y consumidores de distintos países, mientras China busca seguir ampliando la presencia internacional de sus productos y servicios.

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