China evalúa endurecer los controles a la exportación de modelos de IA y chips, según el Financial Times + Agregar ámbito en









Las medidas alcanzan a desarrolladores de IA, fabricantes de chips y tecnologías consideradas estratégicas por el gobierno de Xi Jinping.

China - como otras potencias - comienza a ajustar las restricciones sobre el desarrollo de modelos IA. Imagen creada con IA

China evalúa reforzar los controles sobre la exportación de tecnologías de inteligencia artificial (IA) y semiconductores, en una medida que busca proteger el desarrollo local de estos sectores estratégicos, según consignó el Financial Times. La iniciativa refleja el cambio de postura de Pekín frente a los nuevos desarrollos de esta tecnología, cada vez puestos más sobre la lupa por gobiernos en todo el mundo.

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Desde el gigante asiático, consideran a la IA como un activo nacional clave. En ese sentido, las medidas buscan evitar que tecnologías sensibles salgan del país, en una estrategia similar a la que ya aplica Estados Unidos.

El debate se produce después de que este mes - según informó la agencia Reuters - las autoridades chinas mantuvieran reuniones con las principales empresas tecnológicas para analizar restricciones al acceso desde el extranjero a los modelos de IA más avanzados desarrollados en China, incluidos aquellos que todavía no fueron lanzados al mercado.

Los cambios que analiza Pekín De acuerdo con lo expresado en la mítica publicación británica, los reguladores, liderados por el Ministerio de Comercio, mantienen consultas con las principales compañías chinas de inteligencia artificial y fabricantes de chips para definir mecanismos que impidan que tecnologías avanzadas o startups estratégicas queden bajo control de empresas occidentales.

Archivo. China y EEUU intensifican sus controles sobre los activos IA. Entre las alternativas en estudio figura limitar la transferencia al exterior de datos utilizados para entrenar modelos de IA. Según el diario británico, el Ministerio de Comercio también dialogó con empresas como Alibaba, ByteDance y Zhipu sobre la posibilidad de restringir que usuarios extranjeros descarguen los pesos de sus modelos.

Además, el gobierno también analiza cercar la salida de activos clave en materia de infraestructura. Así, analiza imponer restricciones para que fabricantes extranjeros de chips, entre ellos Qualcomm y TSMC, no puedan producir semiconductores avanzados basados en diseños desarrollados por compañías chinas como Huawei, Alibaba y ByteDance. La geopolítica de la IA Las medidas podrían incorporarse en la próxima actualización del catálogo de tecnologías cuya exportación está prohibida o restringida en China. No obstante, las propuestas todavía se encuentran en evaluación y las autoridades continúan recabando la opinión de la industria antes de adoptar una decisión definitiva. Archivo. El suministro de chips, otra de las claves de la geopolítica de la IA. El periódico también indicó que Pekín estudia establecer nuevas restricciones para impedir la adquisición desde el exterior de tecnologías estratégicas, entre ellas las vinculadas con la IA agente.