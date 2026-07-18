Cambio de tendencia histórica: China tiene mejor imagen global que EEUU + Agregar ámbito en









Los conflictos bélicos deterioraron la percepción sobre la potencia norteamericana, mientras que la oriental se reestableció tras tocar piso en la pandemia. En América Latina, la opinión se muestra dividida.

EEUU y China siguen tensionando por el liderazgo global. Reuters

La puja entre China y EEUU por el liderazgo global alcanza la economía, la tecnología, la geopolítica y la cultura. Sin embargo, la opinión ciudadana sobre las potencias continúa siendo un parámetro sobre la legitimidad que tienen los gobiernos a la hora de vincularse con ambos centros de poder y es precisamente allí donde se registró un cambio radical.

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Según relevó un estudio realizado a 42.000 personas de 36 países por el Pew Research, China superó a EEUU en imagen global por primera vez en 20 años. La potencia asiática había tocado fondo en el inicio de la pandemia, pero revirtió su imagen en simultáneo a una caída norteamericana. La encuesta se realizó entre el 8 de febrero y el 13 de mayo, en medio del conflicto bélico entre EEUU e Irán, las amenazas a Groenlandia y la intervención sobre Venezuela.

"La percepción global de EEUU emperó el año pasado al inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, aunque la mayoría de la gente seguía teniendo una opinión más positiva de EEUU que de China". "Este año, la situación es diferente", remató el informe, que indica que hace tres años EEUU se imponía por 58% en imagen positiva contra un 32% a China, mientras que el equilibro se encuentra actualmente en 36% contra el 45%. Asimismo, la percepción sobre los líderes de ambos países es negativa, pero Donald Trump continúa cayendo (roza el 20%) mientras que Xi Jinping asciende a más del 30%.

El estudio también relevó que los encuestados jóvenes tienen una opinión más positiva sobre China. Otra particularidad es que la percepción negativa sobre EEUU se acentúa entre sus vecinos, Canadá y México, lo que tiene un correlato entre los países limítrofes de China, dado que India, Filipinas y Japón valoran más a Trump que a Xi Jinping. En América Latina, la opinión se muestra dividida.

El director de la CIA explicó la estrategia con la que EEUU busca superar a China en la guerra tecnológica El director de la CIA, John Ratcliffe, afirmó que la principal prioridad de la agencia de inteligencia estadounidense es imponerse a China en la carrera tecnológica, una competencia que definió como clave para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Pekín se posiciona como principal referencia global. freepik.es Durante una conferencia en el Army War College, el funcionario explicó que el organismo modificó su estructura para acelerar la incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA), sistemas cibernéticos y otras tecnologías emergentes con el objetivo de mantener la ventaja frente a sus principales rivales. Ratcliffe sostuvo que los avances tecnológicos ya tuvieron un impacto directo en distintas operaciones encubiertas desarrolladas por Estados Unidos a nivel tecnológico. Como ejemplo mencionó la Operación Martillo de Medianoche en Irán y una misión realizada en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro, además de la denominada Operación Furia Épica. Ratcliffe diferenció el desafío que representa China del que plantea Rusia. Para él, este último "compite con nosotros en el frente tecnológico, pero China es distinta. Somos la mayor economía del mundo y China la segunda". "Rusia tiene una economía comparable al tamaño de mi estado natal, Texas, por lo que debe elegir dónde competir. China, en cambio, compite en todos los frentes", sostuvo. En ese contexto, advirtió sobre el avance chino en sectores como la inteligencia artificial y las telecomunicaciones, y recordó el desarrollo de Huawei en la tecnología 5G.