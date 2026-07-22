Washington y Pekín buscan bajar la tensión con una cumbre entre Rubio y Wang Yi en Manila

Washington busca defender la "libre navegación por el Indo-Pacífico". Será luego de un encontronazo entre guardacostas chinos y marines filipinos, de los que se acusan mutuamente de empezar el conflicto.

Los jefes de la diplomacia de EEUU y China , Marco Rubio y Wang Yi mantendrán este miércoles una reunión bilateral en Manila , que coincide con un aumento de tensión en el mar de China Meridional , donde Pekín tiene disputas con aliados de Washington en Asia.

Así lo confirmó la agenda publicada por el equipo de Rubio, quien busca en la capital filipina defender el derecho a la "libre navegación por el Indo-Pacífico" , en referencia velada a las reclamaciones soberanistas de Pekín en la región.

La reunión se dará luego del encontronazo registrado el lunes entre guardacostas chinos y marines filipinos cerca del atolón Second Thomas. Allí, la capital filipina de Manila encalló a propósito hace décadas un buque de guerra para reclamar el control de la zona, también revindicada por Pekín. Esta nación y China se acusan mutuamente de "provocar" este incidente .

Durante una reunión del martes con el secretario general de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Kao Kim Hourn , el diplomático chino acusó al Ejército filipino de actuar a favor de intereses externos , sin nombrar a EEUU, que se disputa con Pekín la influencia en el Indo-Pacífico.

"Las provocaciones deliberadas y los incidentes marítimos perpetrados por ciertas fuerzas dentro del Ejército y la Policía filipinos sirven a los intereses de fuerzas externas y socavan la mejora de las relaciones entre China y Filipinas, así como la paz y la estabilidad del mar de China Meridional", sostuvo un comunicado de la Cancillería china.

"El preocupante patrón de provocaciones de China socava la paz y la estabilidad regionales", sostuvo la dependencia de Marco Rubio.

Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense condenó el martes "las acciones peligrosas y agresivas" de Pekín e instó a que cese "inmediato su conducta desestabilizadora" en la zona.

"El preocupante patrón de provocaciones de China contra las operaciones marítimas legítimas de Filipinas socava la paz y la estabilidad regionales y contradice directamente sus reiterados compromisos de resolver las disputas pacíficamente", subrayó Washington en un comunicado.

Pekín reclama la soberanía de prácticamente la totalidad del mar de China Meridional, por donde transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.

El principal riesgo es que estas aguas se conviertan en escenario de un potencial conflicto indirecto entre China y EEUU, pues Washington mantiene un pacto de defensa mutua con Filipinas.

China evalúa endurecer los controles a la exportación de modelos de IA y chips, según el Financial Times

China evalúa reforzar los controles sobre la exportación de tecnologías de inteligencia artificial (IA) y semiconductores, en una medida que busca proteger el desarrollo local de estos sectores estratégicos, según consignó el Financial Times. La iniciativa refleja el cambio de postura de Pekín frente a los nuevos desarrollos de esta tecnología, cada vez puestos más sobre la lupa por gobiernos en todo el mundo.

Desde el gigante asiático, consideran a la IA como un activo nacional clave. En ese sentido, las medidas buscan evitar que tecnologías sensibles salgan del país, en una estrategia similar a la que ya aplica Estados Unidos.

El debate se produce después de que este mes - según informó la agencia Reuters - las autoridades chinas mantuvieran reuniones con las principales empresas tecnológicas para analizar restricciones al acceso desde el extranjero a los modelos de IA más avanzados desarrollados en China, incluidos aquellos que todavía no fueron lanzados al mercado.