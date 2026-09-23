Cierra el Coliseo romano tras la muerte de un trabajador y Meloni exigió esclarecer el caso

El monumento italiano suspendió las visitas durante toda la jornada luego de que un joven de 22 años cayera 10 metros mientras instalaba un nuevo sistema de iluminación.

Cierra el Coliseo romano tras la muerte de un trabajador que cayó desde una altura de 10 metros.

El Coliseo romano fue cerrado este miércoles luego de la muerte de un trabajador de 22 años que cayó desde una altura de unos 10 metros durante la instalación de un nuevo sistema de iluminación en el monumento. El accidente ocurrió durante la madrugada y las autoridades italianas iniciaron una investigación para determinar qué provocó la caída.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30, cuando el joven se encontraba trabajando dentro del Anfiteatro Flavio. Los equipos de emergencia llegaron al lugar e intentaron reanimarlo, pero no pudieron salvarle la vida.

Tras el accidente, el ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli , ordenó suspender las obras que se estaban realizando en el Coliseo y dispuso el cierre del monumento durante toda la jornada como señal de duelo .

La medida se aplicó después de que ingresara el primer grupo de visitantes. Según explicó el Ministerio de Cultura, un cierre inmediato de los accesos podía generar una concentración de personas en el exterior y provocar problemas de seguridad y orden público . Por ese motivo, primero se organizó la salida de quienes ya estaban dentro del recinto.

En paralelo, la Fiscalía de Roma abrió una investigación para determinar las responsabilidades y conocer en qué condiciones se encontraba el trabajador cuando se produjo la caída.

Cerró el Coliseo de Roma tras la muerte de un trabajador de 22 años que cayó unos 10 metros mientras instalaba un nuevo sistema de iluminación.

Meloni reaccionó a la muerte del trabajador

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó sus condolencias a la familia y reclamó que se determine qué ocurrió. “Quiero expresar mis condolencias y mi cercanía a su familia, a sus seres queridos y a sus compañeros en este momento tan difícil. Y deseo que se esclarezca por completo lo ocurrido lo antes posible. Morir a los 22 años es inaceptable, y lo es aún más cuando sucede en el lugar de trabajo”, afirmó.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, también se refirió al accidente y sostuvo que “no es aceptable que se siga muriendo en el trabajo”. Además, pidió que la seguridad sea considerada una prioridad.

Investigan las causas de la caída y la CGIL reclamó medidas para reforzar la seguridad

La víctima fue identificada como Andrea Moretti. Según las primeras informaciones, se trataba de un trabajador especializado en tareas en altura. Los investigadores deberán establecer si existió algún problema con los elementos de seguridad o si hubo otra circunstancia que desencadenó la caída.

El caso volvió a poner el foco en las condiciones de seguridad laboral en Italia. Desde la CGIL, uno de los principales sindicatos del país, señalaron que el joven trabajaba para una empresa contratada por la Administración Pública y reclamaron medidas para evitar nuevos accidentes.