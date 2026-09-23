Irán respondió a las amenazas de Donald Trump ante la ONU: "Estamos preparados para dar golpes devastadores"

Las Fuerzas Armadas iraníes aseguraron que están preparadas para responder con ataques “aún más fuertes" frente a una eventual escalada de Estados Unidos. La advertencia llegó después de que el mandatario estadounidense planteara la posibilidad de “aniquilar” a la República Islámica.

Las Fuerzas Armadas de Irán respondieron a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y elevaron nuevamente la tensión entre ambos países en medio de las negociaciones para intentar poner fin al conflicto que se extiende desde hace casi siete meses .

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El Estado Mayor iraní aseguró que sus fuerzas están “plenamente preparadas para infligir golpes aún más fuertes , devastadores e impredecibles contra los agresores”, según un comunicado difundido por la televisión estatal después del discurso de Trump ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas .

La advertencia se produjo horas después de que Trump planteara públicamente dos alternativas frente a Teherán : alcanzar un acuerdo o profundizar la ofensiva contra el país.

Durante su intervención ante la ONU, el mandatario estadounidense habló de la posibilidad de “aniquilar” a la República Islámica y afirmó que, pese a esa advertencia, considera posible llegar a un entendimiento.

El Estado Mayor iraní sostuvo, por su parte, que las declaraciones del presidente de Estados Unidos buscan “justificar su agresión, provocar inseguridad y ejercer piratería en el mundo” y las calificó como una “herramienta de propaganda para consumo interno”.

Las autoridades militares iraníes interpretaron además las palabras de Trump como una señal de lo que consideran un estancamiento estratégico de Washington en el conflicto.

Una reunión entre Estados Unidos e Irán

En paralelo con el cruce de amenazas, se conocieron nuevos movimientos diplomáticos. Trump informó que representantes de su administración mantuvieron un encuentro con funcionarios iraníes al margen de la Asamblea General y calificó la conversación como “muy buena”.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baqaei, confirmó la existencia de contactos y señaló que se desarrollaron mediante la intermediación de Qatar.

Según la posición comunicada por Teherán, Irán presentó como condiciones para poner fin al conflicto el cese de las acciones militares estadounidenses, el levantamiento del bloqueo naval y de las medidas económicas, y la liberación de activos iraníes.

Los contactos se producen mientras distintos países árabes buscan facilitar una vía diplomática entre Washington y Teherán para evitar una nueva escalada militar.

El impacto del conflicto en Medio Oriente

Desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, la confrontación se extendió a diferentes puntos de Medio Oriente y alcanzó intereses estadounidenses en la región. Las represalias iraníes también afectaron a países del Golfo que albergan instalaciones o representaciones norteamericanas.

Otro de los principales focos del conflicto fue el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo. Las dificultades para la navegación y los ataques contra embarcaciones generaron preocupación por el suministro energético y sus consecuencias sobre los precios internacionales.

Trump volvió a referirse a la situación durante su discurso ante Naciones Unidas y sostuvo que Estados Unidos continuará buscando garantizar el tránsito de los buques petroleros por la zona.

Las elecciones legislativas de Estados Unidos

La escalada ocurre además a pocas semanas de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre. Trump afirmó ante la ONU que considera que un eventual acuerdo con Irán podría alcanzarse después de esos comicios, aunque negó que sus decisiones sobre el conflicto estén condicionadas por el calendario electoral.

Mientras continúan los contactos diplomáticos, las declaraciones cruzadas entre Washington y Teherán volvieron a mostrar la fragilidad del escenario: Estados Unidos mantiene abierta la posibilidad de nuevas acciones militares e Irán advierte que responderá ante una eventual ofensiva.