Irán desafió a EEUU e Israel en la ONU: "Teherán debe ser poderoso para evitar ser amenazado"

Masud Pezeshkian respondió a las acusaciones de Donald Trump, defendió el programa nuclear de su país y advirtió que resistirán nuevas agresiones.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, desafió este miércoles a Estados Unidos e Israel desde la Asamblea General de la ONU y defendió el fortalecimiento de su país como respuesta a las amenazas externas, en su primera intervención ante el organismo desde los ataques lanzados contra territorio iraní a fines de febrero.

El mandatario iraní tomó la palabra horas después de que Donald Trump amenazara con “aniquilar” a Irán si no se alcanza un acuerdo para terminar con la guerra. Al mismo tiempo, Washington y Teherán mantienen contactos diplomáticos en Nueva York en busca de una salida al conflicto.

Pezeshkian respondió directamente a las acusaciones formuladas por el mandatario estadounidense durante su intervención ante Naciones Unidas: “Ayer el presidente estadounidense nos calificó de terroristas. En realidad, nosotros somos víctimas del terrorismo” , afirmó.

Durante su discurso, Pezeshkian recordó la muerte del líder supremo iraní y denunció las víctimas civiles provocadas durante la ofensiva iniciada el 28 de febrero: “Perdimos a nuestro líder supremo, asesinado sin ningún fundamento”, expresó antes de mostrar imágenes de las víctimas del ataque contra una escuela primaria de niñas en Minab, en el sur del país.

Según las cifras oficiales iraníes, más de 160 personas murieron en ese bombardeo, la mayoría niñas . El presidente defendió además la respuesta militar de Teherán: “Hemos resistido con todas nuestras fuerzas. Hemos respondido, pero sin golpear a los civiles”, sostuvo.

En otro gesto de la creciente tensión diplomática entre Washington y Teherán, un funcionario de la delegación estadounidense abandonó el recinto apenas comenzó el discurso de Pezeshkian. Un día antes, la delegación iraní, con excepción de uno de sus integrantes, había hecho lo mismo durante la exposición de Trump.

La amenaza de Donald Trump a Irán en la ONU

Un día antes del discurso de Pezeshkian, Donald Trump había elevado la presión sobre Teherán desde la Asamblea General de la ONU al plantear dos escenarios: alcanzar un nuevo acuerdo o profundizar la ofensiva contra el país.

“Tengo que tomar una decisión muy importante. Haremos un trato con Irán que les permita reconstruir y crear un país más grande del que tenían antes, tal vez uno de los países más grandes de Medio Oriente o incluso del mundo. O los aniquilo, aniquilo la república de Irán definitivamente para no darle la oportunidad de destruir ni matar a otros países”, afirmó Trump.

El mandatario estadounidense también reiteró que Washington no permitirá que Teherán obtenga un arma nuclear y aseguró que anteriormente había ofrecido cooperación económica a cambio de que abandonara su programa nuclear y su respaldo al terrorismo.

Irán defendió su programa nuclear y lanzó una advertencia por Ormuz

Pezeshkian también defendió el derecho de Irán a desarrollar tecnología nuclear con fines pacíficos y rechazó que el objetivo sea construir armamento: “Lo decimos con claridad: no a las armas nucleares y no a las limitaciones a la tecnología nuclear pacífica”, remarcó.

“No inclinaremos la cabeza ni renunciaremos al derecho que nos pertenece por naturaleza”, agregó. Además, sostuvo que el poder militar iraní tiene un carácter defensivo y aseguró que Teherán no se rendirá ante las presiones externas.

El mandatario detalló además que Irán utiliza la tecnología nuclear con fines civiles, entre ellos tratamientos médicos, seguridad alimentaria, desarrollo industrial y generación de electricidad. Pezeshkian sostuvo que esa capacidad no debe quedar “a disposición exclusiva” de un grupo reducido de países, aunque reiteró: “Decimos que no a las armas nucleares”.

En ese sentido, Pezeshkian sostuvo que “Irán debe ser poderoso para evitar ser amenazado” y aclaró que el fortalecimiento militar y tecnológico no apunta a conseguir una hegemonía regional: “Para defender nuestro país no buscamos la aprobación de nadie”, afirmó, al señalar que sus sistemas defensivos buscan garantizar una respuesta ante eventuales bombardeos contra ciudades iraníes.

También planteó que Teherán busca construir un esquema de seguridad regional junto con los países vecinos, a los que aseguró que no considera rivales: “Queremos contar con vecinos fuertes”, sostuvo, y advirtió que una crisis dentro de un territorio puede extender sus consecuencias hacia el resto de la región.

El presidente también dedicó parte de su intervención al estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de energía: “No podemos permitir que algunos tengan libre acceso y obtengan beneficios de una vía navegable, mientras al mismo tiempo la usan para imponernos sus agresiones, imponernos inseguridad y prohibirnos el acceso a nuestras propias vías navegables”, afirmó.

Sus declaraciones se producen mientras Irán plantea la posibilidad de reabrir Ormuz si Estados Unidos reduce la presión militar y levanta el bloqueo sobre sus puertos, una propuesta transmitida a Washington mediante intermediarios.

“Defenderemos a Irán hasta el último aliento”

En otro tramo de su mensaje, Pezeshkian aseguró que las ofensivas contra su país no consiguieron forzar una rendición: “Han puesto a prueba la fortaleza y la firmeza de Irán, y han aprendido que Irán no puede ser obligado a rendirse”, manifestó.

“Nos imponen la guerra, pero hemos demostrado que no le tememos al combate, a una guerra que es de naturaleza defensiva, y defenderemos a nuestro amado Irán, nuestra patria, hasta el último aliento”, agregó.

El mandatario también cuestionó las sanciones estadounidenses, que, según afirmó, afectan principalmente a la población civil: “Los enfermos, la gente inocente, los pobres, los menos privilegiados de nuestra sociedad son el blanco de estas sanciones”, sostuvo.

Por último, Pezeshkian se refirió al conflicto palestino y calificó a Palestina como “una herida abierta en la conciencia de la comunidad internaciona. No podemos hablar de paz mientras ignoramos a Palestina. Una paz duradera en Asia Occidental es imposible sin justicia para Palestina”, concluyó.