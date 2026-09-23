Gasly se refirió a las amenazas que recibió tras el cruce con Colapinto en el GP de España: "Totalmente inapropiado" + Agregar ámbito en









El piloto francés fue muy cuestionado y recibió amenazas por no dejar pasar a Colapinto en las últimas vueltas en Madrid. ¿Qué dijo al respecto?

Gasly se refirió a las amenazas que recibió tras el cruce con Colapinto en el GP de España: "Totalmente inapropiado" Imagen: GQ México

El piloto francés Pierre Gasly, quien es el compañero del argentino Franco Colapinto en Alpine, expresó su preocupación por las amenazas recibidas tras el GP de España y dijo que la situación le "parece inquietante".

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En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, se lamentó: "La magnitud de las amenazas y los ataques me parece completamente inapropiada, especialmente, cuando van dirigidos a familiares y a mi novia. No creo que eso deba ocurrir".

Además, recordó: "Las cosas no eran así en el pasado y, como deporte, simplemente debemos encontrar la forma de convertirlo en un lugar más sano, porque estás expuesto y sabés que vas a ser atacado".

"Puede gustar o no, eso me parece totalmente perfecto, pero hay una cierta línea que no se debería cruzar solo por estar detrás de una pantalla y un teclado, y esas líneas se están cruzando demasiadas veces", concluyó el francés.

Gasly, que marcha décimo en el campeonato gracias a los 41 puntos que pudo sumar en lo que va de la temporada, fue muy criticado por no dejar pasar a Colapinto en las últimas vueltas del Gran Premio de España, en una carrera donde ya no tenía posibilidades de terminar entre los 10 primeros porque todavía le restaba parar en boxes.

Ante esta falta de compañerismo de Gasly, Colapinto pudo haber caído a la octava posición, ya que se le acercó mucho el australiano Oscar Piastri (McLaren), aunque finalmente el argentino resistió muy bien para cruzar la bandera a cuadros en el séptimo lugar y así sumar unos valiosos seis puntos en la capital española.