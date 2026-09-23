Confirmado por ANSES: a quiénes corresponde el pago de $156.649 en octubre de 2026

Conocé a quién está destinado el nuevo aumento del 1,7% en octubre que alcanzará los $156.649,53. Cuánto se cobra y cómo recuperar el monto retenido.

La AUH tendrá una actualización en octubre de 2026 y los titulares cobrarán el 80% de la prestación de manera mensual.

La Asignación Universal por Hijo ( AUH ) tendrá una nueva actualización en octubre de 2026, luego de que se conociera el dato de inflación de agosto difundido por el INDEC. Con una suba del 1,7% , el monto total de la prestación llegará a $156.649,53 por hijo .

La actualización también impactará en la Asignación por Embarazo (AUE) y en otras asignaciones familiares alcanzadas por el mecanismo de movilidad establecido por el DNU 274/24. Sin embargo, el importe que reciben los titulares de la AUH cada mes es inferior al monto total debido a la retención del 20%.

El nuevo valor corresponde al monto total de la AUH para octubre. Con el incremento del 1,7% , la prestación queda en $156.649,53 por hijo , mientras que para los beneficiarios con hijos con discapacidad el importe asciende a $510.154,95 .

La Asignación por Embarazo (AUE) también tendrá un valor de $156.649,53 . Estos importes forman parte de las prestaciones que se actualizan mensualmente a partir de la fórmula de movilidad previsional vigente.

El incremento no modifica únicamente las asignaciones. Durante octubre también se actualizarán otros haberes y prestaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ), entre ellos la jubilación mínima, que quedará en $435.919,96 , y la máxima, que alcanzará los $2.933.328,56 .

Cuánto se cobra en mano en octubre con la retención del 80/20

Aunque el valor nominal de la AUH será de $156.649,53, ANSES entrega mensualmente el 80% de ese importe. Por ese motivo, durante octubre los titulares recibirán efectivamente $125.319,62 por hijo, siempre de acuerdo con las condiciones correspondientes a la prestación.

El 20% restante equivale a $31.329,91 y permanece retenido. Ese dinero no se pierde, pero su cobro está condicionado a la acreditación de los requisitos vinculados con la salud, las vacunas y la escolaridad del menor.

En paralelo, quienes reciben una jubilación mínima continuarán contando con un bono extraordinario de hasta $70.000. De esta manera, el haber mínimo más el refuerzo llegará a $505.919,96 en octubre.

Magnific

El trámite obligatorio en Mi ANSES para cobrar los $31.329 restados

Para acceder al dinero retenido, los titulares de la AUH deben presentar la Libreta AUH, documento mediante el cual se acredita el cumplimiento de los controles exigidos por el organismo previsional.

El trámite comienza en Mi ANSES, donde se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego hay que seleccionar la opción Hijos y acceder al apartado correspondiente a la Libreta AUH. Si es necesario completar información, el formulario debe descargarse e imprimirse para ser presentado ante las instituciones correspondientes.

Una vez completado por la escuela y el centro de salud, el documento debe ser fotografiado y cargado desde Mi ANSES. Después, ANSES deberá validar la presentación para que pueda gestionarse el pago del 20% acumulado, equivalente a $31.329,91 por hijo según el valor de octubre.