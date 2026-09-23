El Departamento de Justicia de EEUU defendió el veto de Donald Trump al acceso de la prensa a la Casa Blanca

Los abogados de la sede judicial argumentaron que algunas coberturas de CNN, MS NOW y Politico son un riesgo para el país. Así, resaltaron que “el presidente constató que los demandantes participaron en varios incidentes".

Los abogados argumentaron que la cobertura de estos medios sobre la guerra con Irán y a la construcción del salón de baile de Trump podría constituir un riesgo para la seguridad nacional.

El Departamento de Justicia de EEUU anunció en las últimas horas que los medios de comunicación CNN, MS NOW y Politico pueden ser vetados de ciertas áreas de la Casa Blanca a voluntad del presidente Donald Trump. Así, la sede judicial defendió la medida del presidente republicano y resaltó que responde a razones de "seguridad nacional".

Los abogados argumentaron que la cobertura que estos medios realizan sobre la guerra con Irán y a la construcción del salón de baile de Trump podría constituir un riesgo para la seguridad nacional que justifica la prohibición.

En un documento presentado ante el tribunal a última hora del martes por la noche, la administración Trump argumentó que “el acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho” , a pesar de las protecciones de la Primera Enmienda en materia de libertad de prensa.

“Como mínimo, el Gobierno puede controlar el acceso de los periodistas a las zonas presidenciales restringidas , como el Despacho Oval , incluso por motivos discriminatorios basados en la opinión pública”, escribió el Departamento de Justicia al tribunal. Así, resaltó que “el presidente constató que los demandantes participaron en varios incidentes relacionados con la información que pusieron en peligro la seguridad nacional".

Las solicitudes se presentaron en vísperas de una audiencia de emergencia ante el juez federal Timothy Kelly en Washington . Los medios mencionados solicitan el reestablecimiento inmediato del acceso a la Casa Blanca.

La administración Trump argumentó que “el acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho”, a pesar de la Primera Enmienda.

Mientras el Departamento de Justicia defiende las prerrogativas del presidente, el tribunal federal de Washington restableció repetidamente el acceso de los periodistas a la Casa Blanca cuando las administraciones intentaron restringirlo. Esto incluye establecer leyes en la capital del país que favorecen la libertad de prensa y las garantías procesales para los medios de comunicación.

Ya son tres las periodistas rechazadas en la Casa Blanca tras el anuncio de Donald Trump

Luego de que el presidente de EEUU Donald Trump anunciara la prohibición del acceso a la Casa Blanca a los medios de comunicación CNN, Politico y MSNOW, una primera periodista sufrió al principio de este sábado las consecuencias del "veto" de la administración republicana. Ahora, ya son tres las rechazadas a ingresar a la sede oficial del mandatario.

El hecho se dio luego de que el viernes pasado por la noche, Trump anunciara que le impediría el paso a periodistas de los medios mencionados por tratarlos de haber establecido "fake news" sobre él o su mandato. Así, una primera afectada fue la reportera del medio MSNOW Akayla Gardner.

Ahora, fue el turno de otras dos colegas: Betsy Klein, de CNN, y Cheyenne Haslett de Politico. En el primer caso, la mujer comentó que un agente de seguridad, a quien conoce desde hace años, le informó que su credencial había sido desactivada a lo que ella pidió "más detalles". “Me respondió que debía dirigirme a la oficina de prensa para obtener más información”, relató Klein. Luego, Politico informó que Haslett intentó ingresar pero el Servicio Secreto le negó la entrada al complejo y le confiscó el pase de acceso.