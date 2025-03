Claudia Sheinbaum destacó el diálogo con Donald Trump aunque remarcó: "No podemos ceder en nuestra soberanía"

Ante una multitud en el Zócalo de Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum transmitió un mensaje de tranquilidad ante las medidas de su par estadounidense, Donald Trump , desde su llegada al poder el pasado 20 de enero. La mandataria remarcó que no tiene "intención alguna de perjudicar" al país vecino y se mostró dispuesta "a colaborar con él en todos los ámbitos" aunque dejó en claro: " No podemos ceder en nuestra soberanía ”, dijo ante gritos de "México se respeta".

"Nuestra propuesta incluso ha sido que no solamente integremos América del Norte , sino que también en lo sucesivo la integración económica y comercial de todo el continente, convirtiéndonos en la región más poderosa del mundo sin exclusiones, con prosperidad y con respeto a la libertad, la independencia y la soberanía de todos los pueblos y naciones", destacó.

Claudia Sheinbaum se mostró dispuesta a colaborar con EEUU para combatir problemáticas comunes

En cuanto a la migración, aseguró que desde su administración están trabajando en una estrategia para atender el fenómeno "sin violar los derechos humanos empezando por el derecho a la vida" y sostuvo que la forma más humana de atenderlo es impulsando el desarrollo para evitar que las personas migren por necesidad.

Por otro lado, Sheinbaum se refirió al problema del ingreso de drogas, en especial el fentanilo, a Estados Unidos, y remarcó que está dispuesta a colaborar "ante la preocupación que tienen por el grave problema de consumo de drogas sintéticas".

"Por razones humanitarias, México seguirá colaborando para evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadounidenses. No solo que no queremos que esa droga llegue a los jóvenes de Estados Unidos, sino que no llegue a ningún lugar del mundo ni a los jóvenes mexicanos", resaltó.

Precisó que "es indispensable atender el consumo de estupefacientes desde la raíz de la adicción" y señaló que, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, entre octubre de 2024 y enero de 2025 disminuyó el cruce de fentanilo, de México a Estados Unidos, en un 50% y de enero a febrero de 2025, en otro 41%.

También apuntó que así como existe una estrategia para evitar el cruce de drogas hacia Estados Unidos reclamaron un plan de parte de Estados Unidos para que "dejen de llegar armas de alto poder" a México.