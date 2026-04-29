Donald Trump ordena prepararse para un bloqueo prolongado en el estrecho de Ormuz y amenazó a Irán: "Se acabó el Señor Bueno"

El presidente de Estados Unidos apuesta a asfixiar la economía iraní y tensiona el estrecho de Ormuz mientras se estancan las negociaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó preparar un bloqueo prolongado contra Irán para presionar su economía y forzar concesiones sobre su programa nuclear, en una decisión que agrava el conflicto y vuelve a tensionar el estrecho de Ormuz.

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La medida se terminó de definir en reuniones recientes en la Casa Blanca , incluida una en la Sala de Crisis. Allí, Trump analizó las opciones disponibles y optó por sostener una presión económica constante , enfocada en limitar las exportaciones de petróleo iraní mediante restricciones al tránsito marítimo.

Según fuentes citadas por The Wall Street Journal, el mandatario descartó alternativas como retomar los bombardeos o retirarse del conflicto , al considerarlas más riesgosas que un bloqueo sostenido.

Estados Unidos apuesta a limitar las exportaciones de petróleo de Irán mediante un bloqueo marítimo.

El impacto ya se empieza a notar: el flujo de barcos en la zona disminuyó y el mercado energético mostró variaciones en los precios.

Fuerte mensaje de Trump

En paralelo, Trump endureció su postura pública frente a Teherán: “Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!“.

El mensaje fue publicado en Truth Social junto a una imagen generada artificialmente en la que aparece armado, acompañada por la frase: “Se acabó el Señor Bueno”.

donald trump “Se acabó el Señor Bueno”, el mensaje con el que el presidente elevó el tono del conflicto.

Un bloqueo sin fecha de salida

La Casa Blanca no fijó un límite temporal para la medida. El bloqueo en el estrecho de Ormuz fue avalado de forma indefinida y, según un funcionario, “está asfixiando visiblemente la economía iraní”, que enfrenta dificultades para vender y almacenar su petróleo.

La portavoz Anna Kelly aseguró que Estados Unidos alcanzó sus objetivos militares iniciales y que el bloqueo le permite mantener una posición de ventaja frente a Irán. También remarcó que solo aceptarán un acuerdo que garantice la seguridad nacional.

Estrecho de Ormuz La tensión crece en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global. Getty Images

Tras el alto el fuego del 7 de abril, Trump combinó presión militar con intentos diplomáticos, aunque sin ceder en su principal exigencia: el desmantelamiento del programa nuclear iraní.

Las conversaciones previstas para los últimos días no avanzaron. Desde Teherán solicitaron más tiempo para consultas internas antes de presentar una nueva propuesta.

Dentro de la administración estadounidense crece la idea de que el conflicto podría extenderse, mientras sectores políticos y económicos mantienen posturas contrapuestas sobre cómo continuar.

misil khybar kheibar iran.jpg La Casa Blanca asegura que la medida busca forzar concesiones sobre el programa nuclear iraní.

Riesgo de escalada

Especialistas advierten que las propuestas iraníes no abordan el eje central del conflicto. El exanalista Eric Brewer lo resumió: “No me sorprende que no haya aceptado el acuerdo, porque no aborda en absoluto el tema nuclear”.

En paralelo, en Washington crece la preocupación por una posible respuesta militar iraní, con eventuales ataques a infraestructura energética o fuerzas desplegadas en la región.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló además que los sectores más duros dentro de Irán dificultan cualquier avance diplomático.

Con este escenario, mediadores internacionales ven poco probable una resolución rápida. Como sintetizó el analista Nico Lange, ambas partes consideran que el tiempo juega a su favor.