Caos bancario en Paraguay: Santiago Peña pidió serenidad a los ahorristas + Agregar ámbito en









El mandatario rompió el silencio luego de que el el CEO de Ueno Bank se entregara a la Justicia. Llamó a la tranquilidad y detalló que se busca cubrir el 98% de los congelamientos de esa entidad.

El mandatario rompió el silencio luego de la crisis en Ueno Bank. Captura

En medio de la crisis financiera declarada en Paraguay por la intervención del banco Ueno Bank, el presidente Santiago Peña habló por primera vez y anunció una serie de medidas para combatir la inestabilidad. En ese sentido, expresó su conciencia sobre la preocupación de la población y la decisión de un nuevo presidente del Banco Central de Paraguay.





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"Entiendo la incertidumbre de una situación como esta y sé que detrás de cada ahorro está el esfuerzo de miles de paraguayos. Por eso, la prioridad es proteger el fruto de ese esfuerzo con medidas concretas", comenzó Peña en un video publicado en su cuenta de X.

Crisis financiera en Paraguay: Santiago Peña anunció un paquete de medidas para combatir la inestabilidad



Así, anunció el envío de un pedido de acuerdo constitucional para designar a Raúl Vera Bogado como nuevo presidente del Banco Central, junto con Pedro Acosta y Edsel González como directores. Además, informó que impulsa una ley para devolver los depósitos a los ahorristas, con la que se busca cubrir al 98% de los clientes de la entidad. Según adelantó, los pagos comenzarían esta misma semana. También le dedicó unas palabras a los ahorristas, a quienes les pidió unidad en “horas difíciles” y mantener la serenidad. @santipenap También le dedicó unas palabras a los ahorristas, a quienes les pidió unidad en “horas difíciles” y mantener la serenidad “para poder enfrentar esta situación de la mejor manera”. A los actores políticos les solicitó anteponer el interés de los ciudadanos afectados por Ueno sobre sus intereses particulares frente a las intenciones de impulsar un juicio político en su contra.

“El Paraguay necesita instituciones que den respuestas y protejan los recursos de nuestra gente. Eso es lo que estamos haciendo desde el Poder Ejecutivo, para que cada paraguayo afectado tenga una respuesta y se garantice por sobre todo la protección de sus ahorros”, subrayó.

La decisión del Banco Central de Paraguay sobre Ueno Bank El Banco Central del Paraguay (BCP) inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank después de detectar un deterioro en su solvencia. La medida abrió un proceso para revisar el patrimonio de la entidad y proteger los depósitos. En ese marco, el organismo anunció que los ahorristas recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes, con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos.

La decisión fue adoptada por unanimidad por el directorio del BCP el 2 de noviembre y comunicada al día siguiente. Según el organismo, los ajustes en los estados financieros de Ueno Bank dejaron su índice de solvencia por debajo de la mitad del mínimo exigido. En el comunicado en el que anunció el primer pago, el Banco Central indicó que se realizará a la brevedad, sin precisar una fecha. Los pasos para cobrar y el calendario de los pagos restantes se difundirán a través de los canales oficiales del organismo.

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