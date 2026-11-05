Legislatura porteña: el PRO logró aval de la oposición y aprobó designaciones en un organismo clave

El oficialismo logró reunir los votos para nombrar a Paola Michielotto al frente del Ente Regulador de Servicios Públicos. El peronismo se quedó con dos de los cuatro lugares del directorio. En La Libertad Avanza hubo cruce entre los Menem y Pilar Ramírez, que debió declinar a un candidato propio. En la sesión también se debate la creación de la ley de Educación Digital Integral.

El PRO logró destrabar a última hora la negociación por el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires y aprobó en la Legislatura porteña la designación de la candidata de Jorge Macri, Paola Michielotto, exlegisladora de la casa, junto con los nombres propuestos por la oposición. En La Libertad Avanza hubo cruce entre los Menem y Pilar Ramírez, que debió declinar a un candidato propio. Durante la jornada también se debate la creación de la ley de Educación Digital Integral (EDI) impulsada por el peronismo con apoyo oficialista.

Luego del cuarto intermedio votado la semana pasada, el recinto retomó la sesión este mediodía para continuar con el temario acordado entre el oficialismo y los principales bloques de la oposición, con dos puntos centrales en la agenda: los nombramientos en el ente público y la creación de la ley de Educación Digital Integral .

Antes de comenzar, el vicepresidente primero Matías López, legislador del PRO en Vamos por Más , se tomó un minuto para dar reconocimiento a uno de los trabajadores del equipo de la cocina del Palacio Legislativo que se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires . “Les quiero contar que Facu, que es compañero de la cocina, se recibió de médico de la UBA. Es un logro y estamos todos muy felices. Es una gran alegría”, celebró.

En el recinto estaba presente la decana de la Facultad de Medicina, Claudia Negri, integrante del bloque de legisladores del peronismo, quien tomó la palabra para felicitar al egresado. “En nombre de la facultad de Ciencias Médicas de la UBA expresamos nuestras felicitaciones para Facundo. Como estamos viendo, las universidades públicas siguen siendo un amplio incentivo para el ascenso social y para que nuestros ciudadanos puedan tener esta oportunidad. Felicitaciones, Facu, y vamos por más” , agregó.

Por último, tomó la palabra el agasajado. “Quiero agradecer a toda la casa. Son todos amigos. A mis compañeros de la cocina los amo. Gracias a todos. Es un logro no solo mío sino de todos” , dijo visiblemente conmovido. En la platea se encontraban presentes sus padres que asistieron al reconocimiento.

Negociaciones por el Ente Regulador de Servicios Públicos

Una vez iniciada la sesión, se avanzó con la hoja de ruta aprobada en Labor Parlamentaria que incluyó la sanción de una serie de pedidos de informes y de declaraciones de interés, para luego dar paso a la primera votación que concentraba la atención de la jornada.

El debate por la renovación de los cargos del Ente Regulador, su presidente y las cuatro vocalías, comenzó en la primera mitad del año y se llevó a cabo en paralelo a las discusiones entre el oficialismo y la oposición por la designación del Fiscal General de CABA, Martín López Zavaleta, de María Rosa Muiños en la Defensoría del Pueblo y de los jueces del fuero laboral.

En un intercambio de votos que incluyó acuerdos por lo bajo entre Daniel Angelici y Juan Manuel Olmos, principales ordenadores de la política legislativa porteña, Jorge Macri logró hacer pasar el pliego del fiscal y la designación de los magistrados, pese a estar en franca minoría, a cambio de conceder al peronismo, principal fuerza del recinto, la renovación de Muiños en el organismo público, y a los libertarios dos lugares en el directorio.

Las negociaciones se llevaron a cabo en el seno de la Junta de Ética que preside el peronista Matías Lammens, quien participó de los diálogos con el oficialismo dando muestra de la buena voluntad del principal bloque opositor, que a todas luces mostró un tono acuerdista para evitar trabar la gobernabilidad del mandatario porteño. A cambio, el bloque PJ que conduce Claudia Neira logró también sancionar leyes con apoyo amarillo, entre ellas el paquete referido al desendeudamiento familiar.

Si bien el macrismo y el peronismo habían logrado un entendimiento para hacer avanzar los nombramientos en el Ente, en las últimas horas las presiones del bloque de Confianza y Desarrollo trabaron la discusión. El larretismo trasladó un pedido de la exdiputada de la Coalición Cívica, Paula Olivetto Lago, para incorporar el nombre de José Pafundi, lo que obligó al oficialismo a recalcular.

Finalmente, la Legislatura aprobó por 51 votos afirmativos (PRO, PJ, LLA, UCR y CyD) y dos abstenciones (FIT) la designación de Michielotto y por 50 positivos y tres abstenciones (FIT y Juan Facundo Del Gaiso de la CC en Vamos por Más) los nombramientos de las vocalías en donde el peronismo tendrá a dos representantes: Eugenio Begué, afín a Juan Grabois, y Silvina Fazio, del sector de Víctor Santa María.

Pafundi, actual miembro del directorio del Ente, ocupará la silla como representante de las asociaciones de consumidores, para la cual se esperaba que sea designado un candidato cercano a la exgobernadora María Eugenia Vidal, quien finalmente desistió en una puja y cedió el lugar. Las organizaciones habían elevado otros nombres, entre otros a Fernando Leibson y la exlegisladora María José Lubertino.

Los Menem tensan relación con Pilar Ramírez y frenan designación de un candidato

Durante las negociaciones para las designaciones se dio un hecho que da cuenta de la atención que generan los movimientos que ocurren en la Ciudad de Buenos Aires para los actores nacionales. La legisladora Pilar Ramírez propuso a Guillermo Comas como representante de LLA en el Ente. Se trata de un exfuncionario de Aerolíneas Argentinas con quien la libertaria compartió gestión en su paso por la empresa pública, en épocas en que Mariano Recalde ocupaba el cargo de titular.

El nombre llegó a oídos de Martín y “Lule” Menem, que tomaron nota del recorrido del candidato. A Ramírez no la salvó su buena relación con Karina Milei, quien la considera como su mano derecha en el distrito. La presión de los Menem obligó a la libertaria a descartar a Comas, quien había pasado sin sobresaltos la instancia de audiencia pública sin quejas de parte de los bloques restantes.

En este caso, el rechazo al abogado vino desde adentro y dio cuenta, una vez más, de la capacidad del titular de la Cámara de Diputados y el asesor de la secretaria general de la Presidencia para interferir en la política distrital. La movida resultó además en un freno a Ramírez, que suele moverse con libertad en el territorio. La silla originalmente pensada para Comas la ocupará Emanuel Alfredo Gomez Melé.

La Legislatura votará la creación de la Educación Digital Integral (EDI)

En la sesión también se debate el proyecto de ley para crear la Educación Digital Integral, una iniciativa del peronismo impulsada por María Bielli, presidenta de Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, que reúne aportes del PRO y la UCR y que plantea incorporar contenidos sobre ciudadanía digital, inteligencia artificial, redes sociales y protección de datos personales en todos los niveles obligatorios del sistema educativo.

Entre sus principales objetivos figuran la prevención del grooming, el ciberacoso, la violencia de género digital y la difusión de imágenes sin consentimiento, un tema que preocupa cada vez más en los entornos escolares y que en el último tiempo tuvo como antecedente el caso del Colegio Modelo de Lomas de Zamora, donde un grupo de alumnos creó con inteligencia artificial (IA) imágenes de sus compañeras desnudas y las comercializaban en sitios para adultos.

Bielli defendió la iniciativa al señalar que es necesario "darle a la escuela herramientas para incorporar a las tecnologías como objeto de estudio" desde una mirada crítica "que permita que esta generación de niños, niñas y jóvenes cuente con más herramientas. Bajo la premisa de que eran ‘nativos digitales’, se los dejó bastante solos en el ámbito digital”, expresó la autora de uno de los proyectos que se tomó como referencia para redactar el texto final. Desde el entorno de la legisladora señalaron a Ámbito que esperan que sea sancionada ya que en la elaboración del dictamen participaron buena parte de los bloques del recinto.

Entre los aspectos que abarca el proyecto, plantea la incorporación de criterios específicos para el uso de inteligencia artificial (IA) en las escuelas porteñas, tanto públicas como privadas. En particular, establece que deberán utilizarse con fines pedagógicos y bajo principios de privacidad, transparencia, pertinencia educativa, accesibilidad y protección reforzada de los datos personales.

En ese sentido, el texto plantea que la utilización de sistemas de IA no podrá reemplazar la intervención docente en los procesos de construcción del conocimiento. También establece que su incorporación deberá ser proporcional a la edad y al grado de madurez de los estudiantes, y contempla evaluaciones previas y continuas de los riesgos técnicos, éticos, didácticos y cognitivos.

Emergencia Hídrica, endeudamiento familiar, scoring y cementerio para mascotas

La sesión de este jueves da continuidad a la iniciada la semana pasada en la que el PRO logró sancionar la declaración de Emergencia Hídrica por el fenómeno del Súper Niño. Impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y aprobada con 53 votos a favor, regirá por un plazo inicial de seis meses, con posibilidad de ser prorrogada sucesivamente si se extiende la situación climática adversa.

La norma habilita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas que conduce Gustavo Arengo, a realizar readecuaciones presupuestarias para financiar obras, tareas de mantenimiento y acciones de prevención y respuesta. Actualmente, CABA lleva adelante un plan preventivo en 15 comunas con 191 puntos de acción. Además, contempla subsidios no reintegrables para personas y empresas afectadas y líneas de crédito del Banco Ciudad.

Durante la misma sesión, el peronismo logró sancionar un conjunto de leyes para combatir el endeudamiento familiar en el distrito y frenar el acoso de las agencias de cobranzas extrajudiciales.

Esta última, impulsada por Leandro Santoro y Francisco Caporiccio, apunta a impedir que las empresas de cobranzas realicen prácticas extorsivas para cobrar la deuda. Los legisladores citaron casos de acoso sistemático, no solo a los propios endeudados con llamadas a sus teléfonos personales o lugares de trabajo, sino también a sus familias y allegados.

En el marco de la audiencia pública que tuvo lugar en septiembre, entre los testimonios que pasaron por la Legislatura habló Erika, quien relató la historia de su hermana Camila, de 23 años, que decidió terminar con su vida luego de recibir constantes amenazas de parte de una persona que afirmaba ser abogado y que aseguraba que le iba a embargar los bienes a su padre si no pagaba. "El audio era sumamente violento y amenazante", dijo y contó que hacía referencia a una deuda que su hermana tenía con una empresa.

En la misma tarde, la Legislatura sancionó un proyecto de autoría del legislador de Fuerza Buenos Aires, Federico Mochi, que propone garantizar el acceso a la justicia y brindarle asistencia técnica, interdisciplinaria (con abogados, trabajadores sociales, psicólogos y profesionales de ciencias económicas) y acompañamiento jurídico gratuito a quienes atraviesan una situación de sobreendeudamiento.

La Libertad Avanza también llevó agua para su molino. A cambio de los votos para la emergencia hídrica, recibió el apoyo del PRO para sacar adelante tres leyes que avanzan en el camino hacia la desregulación y la desburocratización porteña: se trata de Silencio Positivo, Libertad Comercial y el cambio en el sistema de scoring de tránsito.

En el caso de la primera iniciativa, impulsada por Pilar Ramírez, establece que el silencio de la administración pública podrá interpretarse como una respuesta favorable ante determinados trámites. El mecanismo se aplicará cuando un ciudadano solicite una autorización para ejercer un derecho preexistente, haya cumplido con todos los requisitos exigidos y el Gobierno deje vencer el plazo legal sin emitir una resolución expresa. La aprobación automática alcanzará únicamente a los procedimientos contemplados en el régimen y excluye a concesiones y determinados permisos.

La segunda apunta a reducir la burocracia y simplificar los trámites para el desarrollo de actividades económicas en la Ciudad. La norma establece un esquema de gestión digital integral, con una Ventanilla Única de Trámites (VUT), mecanismos de interoperabilidad entre organismos y la creación de un expediente único para cada operador, asociado a su CUIT o CUIL. Además, contempla una guía de trámites y limita la exigencia de documentación que ya se encuentre en poder de la administración pública.

En cuanto al tercer proyecto aprobado, modifica el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores y elimina la quita automática de puntos como consecuencia del pago voluntario de una multa. Tras el cambio, el descuento solo se efectuará cuando exista una resolución sancionatoria firme. También se cambian los plazos de caducidad y de inhabilitación.

Por último, también se dio luz verde a la creación del servicio público de cremación y de cementerio de mascotas de la Ciudad de Buenos Aires. Las normas fueron impulsadas por Ferrario y Ocaña de Confianza y Desarrollo. Además, se aprobó la ley Compasión, que incorpora contenidos obligatorios sobre bienestar y protección animal en escuelas públicas y privadas de todos los niveles de CABA.