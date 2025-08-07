Cómo será la construcción del puente colgante más largo del mundo en Italia

La obra está destinada a unir la isla de Sicilia con el continente. Se espera que la construcción finalice recién en 2032.

El gobierno de Italia - a través del comité ministerial - aprobó un proyecto para construir el puente colgante más largo del mundo , con el objetivo de unir la isla de Sicilia con el continente. Se espera que los trabajos preliminares inicien entre enero y marzo del año que viene.

En total, el proyecto tendrá un costo aproximado de u$s16.000 millones, según confirmó un vocero oficial del ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini. “Una infraestructura de este tipo representa un acelerador del desarrollo" , detallaron las autoridades italianas.

La noticia fue confirmada por el viceprimer ministro - y ministro de infraestructuras italiano - Matteo Salvini . " Será el puente colgante más largo del mundo. Una infraestructura de este tipo representa un acelerador del desarrollo ”, confirmó el funcionario.

Presentado como una obra de infraestructura sin precedentes , el Puente del Estrecho de Mesina vuelve a ocupar un lugar central en la agenda del gobierno italiano. Con fecha de finalización estimada para 2032 , el proyecto es descripto oficialmente como una "hazaña de ingeniería".

Pese al entusiasmo oficial, el escepticismo en la población local persiste. Muchos dudan de que la obra llegue a completarse, recordando una larga tradición de proyectos públicos en Italia que fueron anunciados, financiados y luego abandonados . El propio puente de Mesina acumula una historia de fracasos: los primeros planes datan de hace más de medio siglo.

En detalle, el gobierno italiano lanzó las primeras convocatorias en 1969 y, desde entonces, el proyecto fue aprobado y cancelado en múltiples ocasiones. Sin embargo, la idea de unir Sicilia con la península tiene raíces aún más profundas, que se remontan a tiempos del Imperio romano.

El relanzamiento actual tomó forma en 2023, impulsado por la gestión de la primera ministra Giorgia Meloni, que decidió avanzar con determinación para convertir el proyecto en una realidad. En esta etapa, el Ejecutivo cuenta con una ventaja estratégica: el costo del puente fue incluido dentro del presupuesto de defensa, lo que podría facilitar el acceso a financiamiento y acelerar su ejecución.

Además del desafío técnico, el Ejecutivo italiano apuesta a que el puente impulse el crecimiento económico y el empleo en dos de las regiones más pobres del país: Sicilia y Calabria. Salvini prometió que la construcción generará decenas de miles de puestos de trabajo.

Cómo será el puente colgante que unirá Sicilia con el territorio continental

La obra es presentada como una hazaña de la ingeniería moderna, capaz de soportar vientos extremos y movimientos sísmicos en una de las regiones geológicamente más activas del Mediterráneo, donde confluyen dos placas tectónicas.

El diseño contempla dos vías ferroviarias centrales y tres carriles vehiculares a cada lado. La estructura colgante estará sostenida por cables gemelos tensados entre torres de 400 metros de altura, con un tramo principal suspendido de 3.300 metros, lo que lo convertiría en el puente colgante más largo del mundo.

proyecto italia Los detalles del proyecto que se llevará a cabo en Italia. Webuild.

El proyecto no solo busca conectar Sicilia con la península italiana, sino que también pretende posicionarse como un hito de infraestructura global. Para facilitar su financiamiento, el Ejecutivo clasificó la obra dentro del presupuesto de defensa, lo que le otorga prioridad estratégica y acceso a fondos que de otro modo serían más restrictivos.

La empresa a cargo de la construcción, Webuild, cuenta con experiencia en este tipo de megaestructuras. Fue responsable del Puente de Çanakkale, en Turquía - que ostenta, actualmente, el título de puente colgante más largo del mundo con un tramo principal de 2.023 metros -, inaugurado en 2022. Según explicó la compañía, esa estructura se diseñó con un perfil aerodinámico inspirado en el fuselaje de un avión de combate y una cubierta perforada que permite el paso del viento a través del puente. Ese mismo concepto fue originalmente ideado para el Puente de Mesina.

Ante las preocupaciones por la actividad sísmica en el estrecho —acentuadas por el recuerdo del terremoto de 1908—, Webuild destacó que los puentes colgantes son menos vulnerables a las fuerzas sísmicas. La empresa recordó que “infraestructuras similares se han construido con éxito en regiones sísmicamente activas como Japón, Turquía y California”.

El CEO de Webuild, Pietro Salini, respaldó el proyecto en un reciente encuentro con inversores, donde aseguró que el Puente de Mesina “será revolucionario para Italia”.