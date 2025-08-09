Carnes, vinos y fuegos, protagonistas de una propuesta que eleva la tradición argentina







Desde su apertura en 2021, Mago se consolidó como una de las parrillas contemporáneas más destacadas de Belgrano, que combina cortes premium, productos de temporada y un enfoque artesanal en cada plato.

Mago queda en la esquina de Monroe y Montañeses, Belgrano. Prensa

Ubicada en una zona en constante crecimiento, Mago se distingue por su carta pensada al ritmo de las estaciones. Las carnes y embutidos de elaboración propia conviven con vegetales frescos y platos cuidadosamente diseñados, en una sinergia que recupera lo mejor de la tradición parrillera argentina con una vuelta moderna.

La sommelier Marcela Rienzo, reconocida por su trayectoria en el mundo del vino, está al frente de una carta de diez páginas que recorre diversas regiones vitivinícolas del país, con etiquetas provenientes de zonas emergentes como Chubut, Jujuy o Entre Ríos.

La ambientación del salón refuerza el concepto: una cava vidriada en el centro del espacio domina la escena, rodeada de mesas de madera, boxes y amplios ventanales que potencian la luz natural. La parrilla a la vista completa la propuesta, permitiendo a los comensales seguir de cerca los procesos de cocción a las brasas.

Un menú que se reinventa Durante esta temporada el menú ofrece variadas alternativas, comenzando por entradas como los buñuelos de acelga con pesto de tomates y morrones asados, o su chorizo de elaboración propia de puro cerdo que se sirve con salsas caseras de criolla y chimichurri.

Como platos principales, los cortes clásicos conviven con opciones menos convencionales como la ceja de bife, la pamplona de ojo de bife rellena con hongos y provolone, o el imperdible asado de cerdo braseado y laqueado con miel y mostaza.

Las guarniciones, lejos de ser un complemento menor, también dicen presente: papas fritas de triple cocción, repollitos de Bruselas y brócoli con panceta y ajo, o su variedad de zapallos al gratén con ricota, queso crema, parmesano y almendras tostadas. La sección de pastas y platos de autor completa la oferta con opciones como cintas al huevo con salsa de tomates y asado del centro de larga cocción, y el risotto de remolacha con queso Stracco Toro Azul servido con chips de remolachas y cuñas de zapallo cabutia asados. El cierre dulce no se queda atrás con el volcán de chocolate con helado de dulce de leche y una galleta crocante de cacao, y la tarta vasca perfumada con gajos frescos de mandarina y crema montada. Mago no solo se presenta como un restaurante, sino como una experiencia pensada para sorprender tanto en un almuerzo de negocios como en una velada íntima. Un proyecto que encuentra en el fuego, los productos frescos y el vino argentino, los pilares para seguir consolidando su lugar en la escena gastronómica porteña. Dirección: esquina Monroe y Montañeses, Belgrano.

