Putin hizo un llamado a la soberanía y advirtió que la economía rusa se está "adaptando a la nueva situación"

En el marco de una reunión con miembros del Gobierno ruso, agregó que al final "todo eso dará como resultado un aumento de la independencia, autonomía y soberanía" de Rusia.

Putin expresó su convicción de que Occidente impondría sus sanciones contra Rusia en cualquier caso y recordó que muchas sanciones impuestas a la Unión Soviética siguieron vigentes incluso después de su colapso. "Estoy seguro de que gracias a los miembros del Gobierno, a nuestras empresas líderes, superaremos todas estas dificultades", apuntó y añadió que Rusia alcanzará los objetivos establecidos en el ámbito de economía, sobre todo, "una soberanía más potente", recalcó el mandatario.

Por otro lado, el jefe de Estado declaró que las sanciones impuestas por el conflicto en Ucrania pueden provocar un aumento de la inflación mundial por la subida de los precios de los alimentos, ya que Rusia no podrá exportar suficientes fertilizantes. "Si continúa así, habrá graves consecuencias (...) para el sector alimentario en su conjunto, el incremento de la inflación será inevitable", señaló en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias AFP.

Los fertilizantes rusos no están afectados por las sanciones occidentales. Sin embargo, los sectores financiero y la cadena de suministro sí lo están, lo que afecta a la capacidad de exportación de Rusia. "Si siguen creándonos problemas para financiar este trabajo, para asegurarlo, en la logística, la entrega de nuestros productos (...) entonces los precios van a subir cada vez más, y esto se notará en el precio del producto final, los alimentos", señaló Putin.

Rusia, al igual que su vecina Bielorrusia, que también ha sido duramente sancionada, es un importante proveedor mundial de fertilizantes minerales y abastece tanto a Europa como a Sudamérica. Asimismo, Putin aseguró que su país mantiene todas sus entregas de hidrocarburos, a pesar del conflicto y de las sanciones occidentales, y afirmó que Rusia no es responsable de la subida de los precios en el mundo. "Estamos cumpliendo todas nuestras obligaciones en materia de suministro de energía", subrayó.

El mandatario ruso insistió en que "todos los volúmenes" se estaban entregando a Europa y a otros lugares y que "el sistema de transporte de gas de Ucrania está lleno al 100%", constituyendo esta red de gasoductos una de las arterias clave del gas para abastecer al continente europeo, del que el 45% proviene de Rusia.

Según Putin, el aumento del costo del petróleo y el gas en los mercados mundiales no tiene nada que ver con Rusia, pese a que los precios alcanzaron niveles récord desde que las tropas rusas invadieron Ucrania. "Los precios están subiendo allí, pero no es culpa nuestra; es el resultado de sus propios errores de cálculo; no nos pueden culpar", indicó el presidente.

