Venezuela: la pobreza volvió a bajar en 2025, pero todavía afecta a dos tercios de la población + Seguir en









La Universidad Católica Andrés Bello difundió la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) y advirtió que la mejora macroeconómica en Caracas todavía no logra traducirse en una recuperación social.

El estudio ENCOVI remarcó que apenas el 10% de los hogares no sufre cortes de luz y solo el 19% tiene acceso continuo al agua potable.

En 2025 Venezuela experimentó un descenso de la pobreza en 2025 y llegó a niveles previos a la crisis del 2017, aunque todavía son elevados. Según un informe de la Universidad Católica Andrés Bello, la pobreza alcanzó al 68,5% de la población, casi 5 puntos menos que el año pasado y casi 15 puntos que en 2024.

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Los datos surgieron de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) elaborada por la casa de altos estudios. Entre 2014 y 2021, la economía venezolana atravesó un terrible proceso de recesión con hiperinflación, uno de los motivos principales del exilio de más de 8 millones de personas del país, en un contexto marcado por el conflicto político y el bloqueo económico impuesto al país. En el bienio 2019-2020, pandemia mediante, la pobreza llegó al 92,9%. Desde entonces, tuvo una tendencia a la baja, aunque a un ritmo moderado.

“Las mediciones de 2024 y 2025 revelan que la pobreza ha continuado la tendencia a la baja situándose cercana a los niveles precrisis" pero que "todavía en 1 de cada 3 hogares los ingresos no son suficientes para la satisfacción de las necesidades alimentarias”, explicó Anitza Freitez, coordinadora de Encovi.

Aunque en los últimos años algunos datos macroeconómicos mostraron cierta estabilización, el estudio advierte que la recuperación sigue siendo muy desigual. El gobierno de Delcy Rodríguez anunció recientemente una suba del “ingreso mínimo integral” hasta los u$s240 mensuales. Sin embargo, el monto continúa muy lejos de los casi u$s700 que cuesta la canasta básica para una familia de cinco personas, según estimaciones privadas.

Rodríguez asumió la presidencia interina luego de que EEUU secuestrara al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero. Desde entonces, impulsó reformas para permitir una mayor participación de capitales privados nacionales y extranjeros en sectores estratégicos como petróleo, gas y minería.

Educación, agua y electricidad: los servicios más deteriorados En cuanto a la pobreza extrema, el informe marca una reducción de 11 puntos porcentuales respecto a años anteriores, aunque todavía afecta al 31,7% de los hogares venezolanos. “Todavía en uno de cada tres hogares, los ingresos son insuficientes para la satisfacción de las necesidades alimentarias”, explicó Anitza Freitez, coordinadora del estudio elaborado por la ENCOVI. Los servicios públicos aparecen como uno de los principales focos de deterioro. Apenas el 10% de los hogares aseguró no sufrir cortes eléctricos, mientras que solo el 19% dispone de acceso diario y continuo al agua potable. El escenario educativo tampoco muestra señales alentadoras. El relevamiento indica que apenas el 44% de los estudiantes asiste regularmente a clases. Además, Caracas perdió el rol privilegiado que históricamente tenía como principal centro educativo del país. Según Freitez, el empobrecimiento generalizado provocó que miles de familias ya no puedan afrontar los costos básicos vinculados a la escolaridad.

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