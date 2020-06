Insólito: Bolsonaro agenda una reunión con una seguidora que se declara inmune al coronavirus por comer ajo

Embed

Bolsonaro ordenó a un asesor que este mismo martes el Ministerio de Salud reciba a esta seguidora, del estado sureño de Paraná, con la cual conversó en la noche del lunes frente al Palacio de Alvorada.

“¿Sabías que cuando una persona usa un diente de ajo crudo al día, la inmunidad aumenta? ¿Por qué? Porque es rico en azufre. El azufre mata al coronavirus ”, garantizó la mujer al mandatario ultraconservador, defensor de tratamientos cuestionados a nivel mundial como el uso de la cloroquina.

“Traje la cura para el coronavirus y hago que mi vida esté disponible. Tengo 38 años, soy madre de tres, no estoy aquí para jugar. Dios me habla desde que tenía seis años. Dios quiere cambiar a Brasil", dijo y siguió "No necesito que me creas. Necesito que lo pruebes. Puedes inyectarme el virus. Asumo todas las responsabilidades".

Sobre la supuesta cura con ajo de la pandemia que ya causó 406.466 muertes en todo el mundo, la seguidora de Bolsonaro aseguró que "es tan natural, tan perfecto, es tan de Dios que la gente dirá que es imposible”.

"Yo arreglo para que alguien pueda conversar con usted allá, en el Ministerio de Salud. ¿Puede ser?", respondió el mandatario, habituado a conversar diariamente con sus seguidores, que lo aguardan frente a la residencia oficial, pero solo en algunas ocasiones acepta que éstos sean recibidos por funcionarios del gobierno.

No obstante, el sitio web del Ministerio de Salud clasifica la información que vincula el ajo con la cura de la enfermedad como una noticia falsa, según los medios brasileños. "El coronavirus se puede curar con un recipiente con agua de ajo recién hervida, ¡es FALSO!", asegura.

Bolsonaro firmó un decreto que libera la prescripción de la cloroquina para los pacientes diagnosticados con coronavirus, siempre que ellos firmen un documento sobre el riesgo de los efectos colaterales.