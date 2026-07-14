El dramático relato del rescatista que encontró a Lucas Gámez tras los terremotos en Venezuela: "Estaba abrazado a sus abuelos"

El niño de nueve años falleció luego de los sismos que afectaron al norte venezolano. Fue encontrado sin vida tras dos semanas de búsqueda.

Tras varios días de intensas tareas de rescate en Venezuela , el rescatista argentino Guillermo Arana Leyton , integrante del grupo Fénix Unit , regresó al país y compartió un conmovedor testimonio sobre el hallazgo de Lucas Gámez , el niño argentino que permanecía desaparecido desde los terremotos del 24 de junio .

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El especialista arribó este lunes al aeropuerto de Mendoza , luego de colaborar en los operativos desarrollados en La Guaira , una de las zonas más afectadas por el desastre.

En diálogo con Canal 9 Televida, reconoció que el equipo nunca perdió la esperanza de encontrar con vida al menor durante la incansable búsqueda.

Arana Leyton explicó que la misión principal se concentró en el edificio Miramar , donde trabajó junto a rescatistas de distintos países para localizar a Lucas Gámez , sus familiares y otros vecinos que habían quedado atrapados bajo los escombros.

El desenlace, sin embargo, fue devastador: " Pensamos que Lucas iba a estar vivo pero lo encontramos fallecido, abrazado a sus abuelos . Tuvimos que deshacer un edificio de nueve pisos, con maquinaria pesada y algunas personas habían estado con vida diez días luego del terremoto".

El rescatista recordó que el operativo demandó un enorme esfuerzo debido al estado de la estructura colapsada y a la complejidad de remover toneladas de escombros.

Durante la entrevista, Arana Leyton aseguró que el equipo logró cumplir el objetivo de recuperar a las víctimas, aunque reconoció que el resultado estuvo muy lejos de lo que esperaban.

"Pudimos completar el objetivo que llevábamos, pero no como esperábamos, porque teníamos la esperanza de encontrar a más personas con vida. Ha sido algo nefasto por la cantidad de personas fallecidas", expresó.

También advirtió que la magnitud de la tragedia superó cualquier previsión inicial y consideró que el número definitivo de víctimas podría ser mucho mayor al informado oficialmente: "Rompió todos los números que podía pensar. Hoy te digo que van a llegar a 20.000 personas muertas".

Hasta el momento, el balance oficial reportó 4.490 fallecidos, aunque las tareas de búsqueda continúan en distintas localidades venezolanas.

Qué hacía Lucas Gámez cuando ocurrió el terremoto

Lucas Gámez había viajado a La Guaira para pasar el día junto a los tíos de su madre aprovechando el feriado nacional en Venezuela.

Luego de disfrutar de una jornada en la playa, el niño regresó al edificio Miramar, donde se encontraba en el segundo piso cuando los dos terremotos sacudieron la región y provocaron el derrumbe de la construcción.

Desde entonces, familiares, rescatistas argentinos y equipos internacionales trabajaron sin descanso en el lugar con la esperanza de encontrarlo con vida.

Finalmente, tras varios días de búsqueda, lograron recuperar su cuerpo entre los restos del edificio, poniendo fin a una espera marcada por la angustia y la esperanza de toda su familia.