Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y provocaron el colapso de edificios, severos daños en infraestructura estratégica y una emergencia humanitaria de gran escala.

Terremotos en Venezuela: la cifra de muertos ya alcanzó los 4.700 y casi 30.000 personas siguen desaparecidas.

A tres semanas de los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio , la emergencia humanitaria continúa agravándose. Según las cifras oficiales difundidas este martes por el gobierno venezolano, el número de fallecidos se elevó a 4.734; en tanto que 20.903 personas permanecen sin vivienda.

Mientras avanzan los operativos de rescate, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela , creada para centralizar la búsqueda de personas, informó que todavía 29.872 personas siguen sin poder ser localizadas .

El elevado número refleja la complejidad de los trabajos en las zonas donde decenas de edificios colapsaron tras los terremotos.

Los rescatistas continúan removiendo escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes o recuperar cuerpos para brindar respuestas a las familias.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y provocaron el colapso de edificios, severos daños en infraestructura estratégica y una emergencia humanitaria de gran escala.

A través de sus redes sociales, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez , publicó el parte oficial sobre las cifras dejadas tras los sismos: el número de personas que perdieron la vida se ubica en 4.734 .

Por otra parte, portavoces gubernamentales aseguraron que los planes de contingencia asistieron a 128.324 familias y prestaron atención médica a 33.652 pacientes.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y provocaron el colapso de edificios, severos daños en infraestructura estratégica y una emergencia humanitaria de gran escala.

Aunque las autoridades dieron por finalizada la búsqueda de sobrevivientes, los equipos de rescate continúan retirando cuerpos de entre los escombros en las zonas más afectadas. El doble terremoto dejó severos daños en el estado de La Guaira, donde más de 850 edificios sufrieron afectaciones y 190 colapsaron por completo. Además, miles de personas permanecen sin hogar y alojadas en campamentos temporales mientras avanza la asistencia humanitaria.

El hospital de campaña español en Venezuela atendió a más de 1.800 pacientes en 12 días

El hospital de campaña dispuesto por España para atender a los heridos en el doble terremoto atendió a 1.805 pacientes en un total de 2.194 consultas médicas en sus primeros 12 días de funcionamiento en Caracas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores informó que el primer grupo de voluntarios de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) fue relevado por un nuevo equipo que permitirá mantener operativa la capacidad sanitaria desplegada en Venezuela durante al menos dos semanas más.

La instalación del hospital de campaña en el Parque Miranda de la capital venezolana permitió que no solo las víctimas directas del terremoto que perdieron sus viviendas y que se están alojando en refugios acudan en colectivos a ser tratadas, sino también la población general, que sufre la saturación de los hospitales de la capital.