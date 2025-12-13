Crisis diplomática en Venezuela: le confiscaron el pasaporte a un cardenal de León XIV

Se trata de Baltazar Porras, quien fue arzobispo de Caracas. Grupos sociales como episcopales denunciaron malos tratos y que el incidente "compromete la imagen de Venezuela".

A Baltazar Porras, quien fue año atrás arzobispo de Caracas, se le retuvo el pasaporte.

Autoridades de un aeropuerto de Venezuela le quitaron el pasaporte a un cardenal de León XIV en lo que significó el primer incidente diplomático del Santo Padre desde que asumió este año. En detalle, el hecho le sucedió a Baltazar Porras , que contaba con pasaporte oficial emitido por el Vaticano . La medida le impidió viajar a España obligándolo a renunciar al vuelo.

Este gesto fue condenado el jueves por la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) , cuyos obispos y cardenales denunciaron los malos tratos sufridos por Porras, quien fue años atrás arzobispo de Caracas.

Por otro lado, una organización de derechos humanos protestó por lo ocurrido, denunciando “graves atropellos” y sostuvo que la anulación del pasaporte diplomático “compromete la imagen internacional de Venezuela y evidencia un preocupante patrón de arbitrariedad”.

El vuelo de Porras tenía destino a Madrid para cumplir "con compromisos eclesiales" tanto este fin de semana como la semana próxima, según explicó en su cuenta de X.

A MIS HERMANOS OBISPOS DE VENEZUELA Hilo (1/2) Caracas, 10-12-25 Queridos hermanos: Paso a informarles del impase sufrido esta mañana en el aeropuerto de Maiquetía. Para cumplir con compromisos eclesiales en Madrid este fin de semana y la próxima en España. Con retorno a…

Sindicatos de Venezuela alertan por detenciones y denuncian un avance contra la actividad gremial

Diversos sindicatos de Venezuela denunciaron una escalada de detenciones ilegales y persecución judicial contra trabajadores y dirigentes gremiales, una situación que, aseguran, se viene profundizando en los últimos años y afecta de manera directa a la libertad sindical en el país.

Según precisaron representantes de 33 organizaciones gremiales, al menos 160 trabajadores y una veintena de dirigentes sindicales fueron detenidos en ese período, varios de ellos bajo procesos que califican como arbitrarios. Entre los casos más resonantes figura el del secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres, cuyo paradero sigue siendo desconocido.