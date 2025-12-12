Sindicatos de Venezuela alertan por detenciones y denuncian un avance contra la actividad gremial + Seguir en









Más de treinta organizaciones sindicales advirtieron sobre arrestos arbitrarios y casos sin paradero confirmado que involucran a trabajadores y referentes del sector.

Las organizaciones sindicales llevarán el reclamo ante la OIT y convocaron a una protesta nacional el 15 de enero en defensa de la libertad sindical. @mariacorinaya

Diversos sindicatos de Venezuela denunciaron una escalada de detenciones ilegales y persecución judicial contra trabajadores y dirigentes gremiales, una situación que, aseguran, se viene profundizando en los últimos años y afecta de manera directa a la libertad sindical en el país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según precisaron representantes de 33 organizaciones gremiales, al menos 160 trabajadores y una veintena de dirigentes sindicales fueron detenidos en ese período, varios de ellos bajo procesos que califican como arbitrarios. Entre los casos más resonantes figura el del secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Torres fue detenido el 29 de noviembre en su domicilio de Caracas por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Desde entonces, los sindicatos denuncian que no hubo información oficial sobre el lugar de reclusión ni sobre su situación judicial.

Señales de un patrón sostenido Desde el movimiento sindical advierten que no se trata de hechos aislados. “El encarcelamiento de José Elías Torres forma parte de una ofensiva sistemática contra la organización de los trabajadores”, sostuvo Pedro Eusse, uno de los referentes gremiales presentes en la conferencia de prensa. En esa línea, afirmó que el objetivo es desarticular el movimiento sindical, generar temor y debilitar la representación democrática.

Las denuncias se apoyan también en informes de organismos de derechos humanos. De acuerdo con datos de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 889 personas consideradas presos políticos, mientras que una misión de expertos de Naciones Unidas alertó en septiembre sobre un endurecimiento de la persecución por razones políticas en los últimos meses.

En ese contexto, las organizaciones sindicales anunciaron que recurrirán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para solicitar protección y denunciar violaciones a convenios internacionales suscriptos por Venezuela, entre ellos los vinculados a la libertad sindical. La OIT ya había señalado irregularidades en un informe publicado en 2019. Como parte del plan de acción, los gremios resolvieron convocar a una jornada nacional de protesta el próximo 15 de enero, en reclamo por la liberación de los detenidos, el respeto a la autonomía sindical y el cese de las persecuciones judiciales contra trabajadores.