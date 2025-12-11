Vladímir Putin habló con Nicolás Maduro y le brindó su apoyo en medio de la escalada de tensiones con EEUU + Seguir en









El Kremlin transmitió su aval al gobierno venezolano en plena fricción con Donald Trump y ratificó la continuidad del "acuerdo de asociación estratégica y cooperación" entre venezolanos y rusos.

Vladimir Putin apoyó a Nicolás Maduro. Paralelamente, el socio ruso, Bielorrusia, invita al líder a venezolano a visitar su país en medio de la escalada de tensiones con EEUU.

Rusia y Bielorrusia se acercaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en medio de la escalada de tensiones entre EEUU y el país caribeño. Vladimir Putin le reiteró su apoyo este jueves al mandatario venezolano en una reunión telefónica, según informó este jueves el Kremlin, en medio de las incursiones militares estadounidenses van en aumento, y en los últimos días, dos cazabombarderos F/A-18 sobrevolaran por 40 minutos en el espacio aéreo venezolano, y la marina haya confiscado un buque petrolero.

El pasado 21 de noviembre, Maduro le manifestó a Trump, vía llamada telefónica, su intensión de dejar Venezuela siempre y cuando él y su familia tuvieran amnistía legal completa. En medio de las negociaciones, Bielorrusia aparece como una posible sede para la familia Maduro. El presidente de la nación eslava, Alexander Lukashenko, mantuvo su segunda reunión en 17 días con el embajador venezolano en Moscú, Jesús Rafael Salazar Velázquez.

Lukashenko le dijo al enviado el 25 de noviembre que Maduro siempre era bienvenido en Bielorrusia y que era hora de que hiciera una visita, según la agencia de noticias bielorrusa Belta,

“Acordamos que, tras resolver ciertos asuntos, usted se tomaría el tiempo para reunirse conmigo y tomar la decisión pertinente, que es de nuestra competencia. Y, de ser necesario, involucraríamos al presidente de Venezuela”, dijo Lukashenko.

La agencia Reuters solicitó comentarios a la oficina de Lukashenko sobre la importancia de las reuniones y si Bielorrusia estaría dispuesta a ofrecer refugio a Maduro si este dimitiera, pero no hubo respuesta.

El dialogo entre Putin y Maduro Según notificó el Kremlin: "Vladímir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a la política del Gobierno de Maduro encaminada a proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa". Ambos líderes "intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de las relaciones de amistad ruso-venezolanas, de conformidad con el acuerdo de asociación estratégica y cooperación, que entró en vigor en noviembre de 2025", amplió la oficina presidencial rusa. El acuerdo estipulado había sido pactado el pasado 7 de mayo, anterior a la incursión militar estadounidense. Además, ambos mandatarios "reafirmaron su compromiso mutuo con la implementación continuada de proyectos conjuntos en las áreas comercial, económica, energética, financiera, cultural y humanitaria, entre otras". Por su parte, la Cancillería de Venezuela confirmó que en la conversación quedó reafirmado el "carácter estratégico, sólido y ascendente" de sus relaciones.