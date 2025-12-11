EEUU sancionó a tres sobrinos de Nicolás Maduro y seis empresas venezolanas

El Departamento del Tesoro de EEUU, estableció este jueves sanciones contra tres sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Dentro de las medidas, también se incluyen a a seis empresas petroleras que transportan crudo del país caribeño, sumando un nuevo capítulo a la escalada de tensiones con EEUU, luego de que el miércoles dos cazabombarderos F/A-18 sobrevolaran por 40 minutos en el espacio aéreo venezolano, y la marina haya confiscado un buque petrolero.
A través del Departamento del Tesoro, a cargo de Scott Bessent, el gobierno estadounidense continua su cruzada contra el narcotráfico en Venezuela.
"Nicolás Maduro y sus cómplices criminales en Venezuela están inundando EEUU con drogas que envenenan al pueblo estadounidense. Estas sanciones desbaratan el intento fallido de la administración Biden de llegar a un acuerdo con Maduro, lo que permite su control dictatorial y brutal a expensas del pueblo venezolano y estadounidense", expresó en su cuenta de X, el titular del Tesoro de EEUU, Scott Bessent.
Además, añadió: "Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el Tesoro está responsabilizando al régimen y a su círculo de compinches y empresas por sus continuos crímenes".
Según las autoridades estadounidenses, Carlos Erick Malpica Flores, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, retomaron sus actividades ilícitas al regresar a Venezuela. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) además, los incorporó nuevamente a la lista de personas designadas bajo una orden ejecutiva que permite sancionar a individuos implicados en la producción o tráfico de drogas a escala internacional.
Por qué China y Rusia le dan la espalda a Nicolás Maduro y Venezuela en su peor crisis frente a EEUU
El gobierno de EEUU intensificó su presión militar sobre Venezuela y expuso al régimen de Maduro a su mayor crisis en más de una década, mientras China y Rusia, sus aliados más influyentes, respondieron sin acciones concretas y limitaron su postura a declaraciones diplomáticas que revelan un evidente repliegue de su apoyo tradicional.
Para Vladimir Rouvinski, director del Laboratorio PoInt de la Universidad Icesi, arriesgar apoyo a Maduro no ofrece beneficios estratégicos: “Ni Rusia va a arriesgarse a recibir más sanciones de las que ya tiene ni China va a arriesgarse a que le impongan más aranceles por defender a Maduro”, afirmó. Rovuinski define la situación claramente: “Esta vez, Maduro está completamente solo”. Aunque China y Rusia mantienen su rechazo a la intervención estadounidense, no están dispuestas a involucrarse militarmente ni a comprometer recursos como en crisis anteriores.
