EEUU sancionó a tres sobrinos de Nicolás Maduro y seis empresas venezolanas + Seguir en









A través del Departamento del Tesoro, a cargo de Scott Bessent, el gobierno estadounidense continua su cruzada contra el narcotráfico en Venezuela.

El Tesoro de EEUU sancionó a tres petroleras venezolanas y a tres "narco-sobrinos" de Nicolás Maduro.

El Departamento del Tesoro de EEUU, estableció este jueves sanciones contra tres sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Dentro de las medidas, también se incluyen a a seis empresas petroleras que transportan crudo del país caribeño, sumando un nuevo capítulo a la escalada de tensiones con EEUU, luego de que el miércoles dos cazabombarderos F/A-18 sobrevolaran por 40 minutos en el espacio aéreo venezolano, y la marina haya confiscado un buque petrolero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Nicolás Maduro y sus cómplices criminales en Venezuela están inundando EEUU con drogas que envenenan al pueblo estadounidense. Estas sanciones desbaratan el intento fallido de la administración Biden de llegar a un acuerdo con Maduro, lo que permite su control dictatorial y brutal a expensas del pueblo venezolano y estadounidense", expresó en su cuenta de X, el titular del Tesoro de EEUU, Scott Bessent.

Además, añadió: "Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el Tesoro está responsabilizando al régimen y a su círculo de compinches y empresas por sus continuos crímenes".

Según las autoridades estadounidenses, Carlos Erick Malpica Flores, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, retomaron sus actividades ilícitas al regresar a Venezuela. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) además, los incorporó nuevamente a la lista de personas designadas bajo una orden ejecutiva que permite sancionar a individuos implicados en la producción o tráfico de drogas a escala internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1999201632597238201&partner=&hide_thread=false Nicolas Maduro and his criminal associates in Venezuela are flooding the United States with drugs that are poisoning the American people. These sanctions undo the Biden Administration’s failed attempt to make a deal with Maduro, enabling his dictatorial and brutal control at the… https://t.co/8wc9KjEfw7 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) December 11, 2025 Por qué China y Rusia le dan la espalda a Nicolás Maduro y Venezuela en su peor crisis frente a EEUU El gobierno de EEUU intensificó su presión militar sobre Venezuela y expuso al régimen de Maduro a su mayor crisis en más de una década, mientras China y Rusia, sus aliados más influyentes, respondieron sin acciones concretas y limitaron su postura a declaraciones diplomáticas que revelan un evidente repliegue de su apoyo tradicional.

Para Vladimir Rouvinski, director del Laboratorio PoInt de la Universidad Icesi, arriesgar apoyo a Maduro no ofrece beneficios estratégicos: “Ni Rusia va a arriesgarse a recibir más sanciones de las que ya tiene ni China va a arriesgarse a que le impongan más aranceles por defender a Maduro”, afirmó. Rovuinski define la situación claramente: “Esta vez, Maduro está completamente solo”. Aunque China y Rusia mantienen su rechazo a la intervención estadounidense, no están dispuestas a involucrarse militarmente ni a comprometer recursos como en crisis anteriores.