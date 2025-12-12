Crece la presión de EEUU sobre Venezuela: avanza sobre el petróleo y anticipa nuevas incautaciones de barcos en el Caribe

El país comandado por Donald Trump avanza en las sanciones contra el país caribeño e impone una mayor presencia militar. Según afirmaron, continuarán incautando barcos petroleros.

Estados Unidos avanzó en una estrategia de máxima presión sobre Venezuela y se preparó para interceptar nuevos buques que transportaban petróleo venezolano, luego de la incautación de un primer petrolero en aguas internacionales. Así lo confirmaron seis fuentes con conocimiento directo del operativo, en un contexto marcado por el endurecimiento de las sanciones y una creciente presencia militar estadounidense en el sur del Caribe .

La captura del primer barco representó un hecho inédito desde la imposición de sanciones a Venezuela en 2019 y se produjo mientras el presidente Donald Trump intensificó su ofensiva diplomática y militar para forzar la salida de Nicolás Maduro del poder.

La acción estadounidense encendió alarmas entre armadores, operadores y agencias marítimas vinculadas al traslado de crudo venezolano. Según fuentes del sector, varias compañías reconsideraron la posibilidad de zarpar desde puertos venezolanos en los próximos días, ante el riesgo de ser interceptadas.

De acuerdo con personas familiarizadas con el tema, se esperaron nuevas incautaciones en las semanas siguientes, incluso sobre buques que también trasladaron petróleo de otros países sancionados por Washington , como Irán . Las fuentes solicitaron mantener el anonimato por la sensibilidad de la situación.

La petrolera estatal PDVSA no respondió a pedidos de comentarios, mientras que el gobierno venezolano denunció públicamente la incautación como un “robo”.

La postura oficial de EEUU

Consultada sobre la posibilidad de nuevas acciones, la portavoz presidencial Karoline Leavitt evitó anticipar medidas concretas, aunque ratificó la continuidad de la política de sanciones.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo buques sancionados navegan por los mares con petróleo del mercado negro, cuyas ganancias alimentarán el narcoterrorismo de regímenes rebeldes e ilegítimos en todo el mundo”, afirmó.

Según una de las fuentes, Estados Unidos elaboró una lista de petroleros adicionales sancionados que quedaron bajo análisis para una eventual incautación. El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional planificaron estas acciones durante varios meses.

Impacto económico y nuevas sanciones

Una eventual reducción o interrupción de las exportaciones petroleras golpearía de lleno las finanzas del gobierno de Maduro, dado que el crudo representa su principal fuente de ingresos.

En paralelo, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra seis superpetroleros que, según documentación interna de PDVSA y datos de seguimiento marítimo, cargaron crudo recientemente en Venezuela. También sancionó a cuatro ciudadanos venezolanos, entre ellos tres familiares de la primera dama Cilia Flores. No se confirmó si esos buques integraron el grupo bajo vigilancia para futuras incautaciones.

La incautación se produjo luego de que Estados Unidos ejecutó más de 20 operaciones armadas en el Caribe y el Pacífico en los últimos meses, con un saldo superior a 80 muertos.

Especialistas señalaron que esas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, aunque Washington sostuvo que actuó contra organizaciones narcotraficantes calificadas como terroristas.

Desde Caracas, Maduro afirmó que el despliegue militar estadounidense buscó derrocarlo y apropiarse de los recursos petroleros del país, miembro de la OPEP.

La “flota fantasma” y el vínculo con China

La nueva táctica estadounidense apuntó directamente a la denominada flota fantasma, integrada por buques que transportaron petróleo sancionado hacia China, principal comprador del crudo venezolano e iraní. Según las fuentes, un mismo barco realizó viajes alternados para Irán, Venezuela y Rusia, eludiendo controles internacionales.

La incautación del petrolero Skipper provocó la suspensión temporal de al menos tres cargamentos que sumaban cerca de 6 millones de barriles del crudo Merey, el principal producto de exportación venezolano.

“Los cargamentos acababan de embarcarse y estaban a punto de zarpar hacia Asia”, explicó un ejecutivo del comercio petrolero. “Ahora los viajes están cancelados y hay buques tanque esperando frente a las costas venezolanas, ya que es más seguro hacerlo”.

La incursión militar de EEUU en Venezuela

Las fuerzas estadounidenses monitorearon tanto petroleros en navegación como buques amarrados en puertos venezolanos, a la espera de que ingresaran en aguas internacionales para actuar. Antes de la incautación del Skipper, se intensificó la vigilancia en zonas cercanas a Venezuela y Guyana.

Desde la Casa Blanca, Leavitt indicó que el buque capturado sería trasladado a un puerto estadounidense, donde se avanzaría en la confiscación de la carga mediante un proceso judicial formal.

El cronograma de futuras incautaciones dependería de la capacidad de los puertos para recibir estos barcos, muchos de ellos antiguos, con estructuras societarias opacas y sin seguros internacionales de primera línea, lo que generó resistencia a recibirlos.

Otro petrolero, el Seahorse, sancionado por el Reino Unido y la Unión Europea por vínculos con Rusia, fue seguido por un buque de guerra estadounidense en noviembre y detenido brevemente antes de continuar rumbo a Venezuela.

Aunque el gobierno venezolano calificó la incautación como “un acto de piratería internacional”, especialistas en derecho marítimo rechazaron esa interpretación.

“Dado que la captura fue aprobada y sancionada por Estados Unidos, no puede considerarse piratería”, explicó Laurence Atkin-Teillet, experto en derecho del mar de la Universidad de Nottingham. “El término piratería en este contexto parece ser retórico o figurativo, más que un uso legal”, concluyó.