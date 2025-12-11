La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se reunió este jueves con la familia de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que lleva un año detenido en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro. "Su detención es un hecho inadmisible y una violación directa a su libertad", consideró la funcionaria.
La ministra de Seguridad recibió a la familia del gendarme Nahuel Gallo a un año de su detención en Venezuela
Alejandra Monteoliva señaló que "su detención es un hecho inadmisible y una violación directa a su libertad". "No vamos a para hasta que Nahuel vuelva a casa", dijo.
Se cumple un año de la detención del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela: qué se sabe del caso
Argentina reiteró el reclamo por Nahuel Gallo y exige a Venezuela su liberación inmediata
Días atrás el Gobierno argentino había reiterado su enérgico rechazo a la detención ilegal y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, al cumplirse este lunes un año desde su arresto en Venezuela.
Mediante un comunicado conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ejecutivo expresó que el caso constituye “una flagrante violación del derecho internacional” y renovó formalmente los reclamos ante distintos organismos internacionales para exigir la liberación inmediata del gendarme.
Alejandra Monteoliva recibió a la familia de Nahuel Gallo
En ese marco, Monteoliva recibió este jueves a los familiares de Gallo y afirmó: "Hace un año que Nahuel Gallo, nuestro gendarme, fue detenido ilegalmente en Venezuela por el régimen de Maduro".
Al respecto, la sucesora de Patricia Bullrich aseguró que " su detención es un hecho inadmisible y una violación directa a su libertad".
"Hoy recibimos a su familia porque en Argentina no abandonamos a los nuestros: no vamos a parar hasta que Nahuel vuelva a casa", concluyó en sus redes sociales.
El Gobierno subrayó que Argentina presentó denuncias en diversos foros internacionales, identificó a los responsables ante los organismos competentes y coordinó múltiples gestiones diplomáticas para intentar lograr avances en el caso y garantizar información sobre el estado de Gallo.
Entre las intervenciones mencionadas se destacan:
-
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Argentina solicitó medidas cautelares urgentes para resguardar la integridad del gendarme.
Corte Penal Internacional (CPI): el Gobierno incluyó el caso como un episodio de detención arbitraria y desaparición forzada bajo jurisdicción internacional.
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: se denunció una violación flagrante de los derechos humanos de Nahuel Gallo y se requirió información sobre su paradero y condiciones de detención.
Estas acciones, explica el texto, tienen como fin incrementar la presión internacional sobre el gobierno venezolano, exigir garantías mínimas sobre la situación del gendarme y asegurar el reconocimiento de sus derechos básicos mientras se mantiene incomunicado.
