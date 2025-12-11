La ministra de Seguridad recibió a la familia del gendarme Nahuel Gallo a un año de su detención en Venezuela

Alejandra Monteoliva señaló que "su detención es un hecho inadmisible y una violación directa a su libertad". "No vamos a para hasta que Nahuel vuelva a casa", dijo.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , se reunió este jueves con la familia de Nahuel Gallo , el gendarme argentino que lleva un año detenido en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro. " Su detención es un hecho inadmisible y una violación directa a su libertad", consideró la funcionaria.

Días atrás el Gobierno argentino había reiterado su enérgico rechazo a la detención ilegal y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, al cumplirse este lunes un año desde su arresto en Venezuela.

Mediante un comunicado conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ejecutivo expresó que el caso constituye “una flagrante violación del derecho internacional ” y renovó formalmente los reclamos ante distintos organismos internacionales para exigir la liberación inmediata del gendarme.

En ese marco, Monteoliva recibió este jueves a los familiares de Gallo y afirmó: "Hace un año que Nahuel Gallo, nuestro gendarme, fue detenido ilegalmente en Venezuela por el régimen de Maduro".

Al respecto, la sucesora de Patricia Bullrich aseguró que " su detención es un hecho inadmisible y una violación directa a su libertad".

"Hoy recibimos a su familia porque en Argentina no abandonamos a los nuestros: no vamos a parar hasta que Nahuel vuelva a casa", concluyó en sus redes sociales.

El Gobierno subrayó que Argentina presentó denuncias en diversos foros internacionales, identificó a los responsables ante los organismos competentes y coordinó múltiples gestiones diplomáticas para intentar lograr avances en el caso y garantizar información sobre el estado de Gallo.

Entre las intervenciones mencionadas se destacan:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Argentina solicitó medidas cautelares urgentes para resguardar la integridad del gendarme.

Corte Penal Internacional (CPI): el Gobierno incluyó el caso como un episodio de detención arbitraria y desaparición forzada bajo jurisdicción internacional.

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: se denunció una violación flagrante de los derechos humanos de Nahuel Gallo y se requirió información sobre su paradero y condiciones de detención.

Estas acciones, explica el texto, tienen como fin incrementar la presión internacional sobre el gobierno venezolano, exigir garantías mínimas sobre la situación del gendarme y asegurar el reconocimiento de sus derechos básicos mientras se mantiene incomunicado.