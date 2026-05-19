Cuáles son las principales hipótesis detrás de la muerte de los cinco buzos italianos en Maldivas

Las autoridades analizan fallas de oxígeno, desorientación y condiciones climáticas extremas tras la tragedia ocurrida en el atolón de Vaavu.

La principal investigación se centra en las posibles causas del accidente submarino.

Las autoridades de las Maldivas investigan una serie de hipótesis para determinar qué provocó la muerte de cinco buzos italianos durante una inmersión en una cueva submarina del atolón de Vaavu , en un caso que mantiene en alerta al equipo de rescate y a los investigadores locales.

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El eje de la investigación oficial se concentra en varias posibles causas que podrían haber derivado en el accidente. Entre ellas se analizan una posible falla en la mezcla de oxígeno de los tanques , las condiciones climáticas adversas registradas en la zona y la presencia de corrientes térmicas repentinas que habrían complicado la inmersión.

Otra línea de estudio apunta a una pérdida de orientación dentro de la cueva submarina , un factor que, según los primeros informes, podría haber impedido el regreso de los buzos a la superficie. La complejidad del sistema de grietas y pasajes bajo el agua es uno de los elementos clave en la reconstrucción del hecho.

Los buzos desaparecieron durante una inmersión en una cueva del océano Índico.

Las autoridades también investigan si la planificación de la excursión contempló correctamente las características del lugar, ya que la inmersión incluía el ingreso a una cueva, un detalle que podría ser determinante en el análisis del caso.

La profundidad y las condiciones del entorno, bajo la lupa

El buceo recreativo en Maldivas está permitido hasta los 30 metros de profundidad, pero los investigadores analizan si el grupo pudo haber superado ese límite durante la inmersión en el área de Alimathaa.

La zona donde fueron hallados los cuerpos presenta condiciones complejas, con corrientes variables y espacios reducidos dentro de la cueva, lo que habría dificultado la maniobra de retorno. Este aspecto es considerado central dentro de las hipótesis en estudio.

A esto se suma el impacto del clima, ya que las condiciones meteorológicas adversas podrían haber reducido la visibilidad y aumentado el riesgo de desorientación bajo el agua.

Un operativo complejo y otra muerte en el rescate

El operativo de recuperación de los cuerpos se extendió durante varios días debido a la profundidad y las dificultades del terreno submarino. En ese contexto, un buzo de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas murió por descompresión durante las tareas de rescate, lo que evidenció la peligrosidad de la misión.

maldivas buzos El operativo de rescate se extendió por la complejidad del terreno.

El equipo de rescate trabaja en coordinación con buzos extranjeros y fuerzas locales en una operación que, según las autoridades, se desarrolla en condiciones extremas a más de 50 metros de profundidad.

Las víctimas formaban parte de una excursión de turismo científico que buscaba explorar la biodiversidad submarina del atolón de Vaavu. El grupo estaba integrado por investigadoras e instructores de buceo con experiencia en expediciones en la región.

Entre ellos se encontraban una profesora universitaria, su hija, una investigadora y dos instructores especializados, todos vinculados a proyectos de exploración marina en el océano Índico.

Una investigación abierta en Maldivas

Con los cuerpos ya localizados, la investigación oficial continúa enfocada en determinar cuál de las hipótesis explica el desenlace del accidente. La combinación de factores técnicos, ambientales y humanos sigue siendo el centro del análisis de las autoridades, que no descartan ninguna línea de investigación.