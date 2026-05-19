EEUU endurece la presión sobre Cuba con nuevas sanciones a funcionarios y organismo de inteligencia

La medida fue tomada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Las sanciones establecen el bloqueo de propiedades, activos e intereses financieros.

El gobierno de Estados Unidos sancionó este lunes a funcionarios de alto rango del gobierno cubano, mandos militares y organismos de inteligencia , en una nueva escalada de presión contra La Habana impulsada por la administración de Donald Trump. Las medidas fueron oficializadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y afectan bienes, intereses financieros y operaciones económicas bajo jurisdicción estadounidense.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La actualización publicada por la OFAC incluyó a Roberto Morales Ojeda , secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, y a Esteban Lazo Hernández , presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. También quedaron bajo sanción los ministros de Energía y Minas , Comunicaciones y Justicia .

La lista se amplió además al viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a los jefes de los ejércitos Oriental y Central, junto con otros altos mandos vinculados a las estructuras militares y de seguridad del Estado cubano.

Roberto Morales Ojeda, Esteban Lazo Hernández y altos mandos militares cubanos fueron incluidos en la nueva lista de sanciones de EEUU.

Entre los organismos señalados aparecen la Dirección de Inteligencia de Cuba y la contrainteligencia militar , consideradas por Washington como piezas clave dentro del aparato estatal de la isla.

Qué implican las restricciones impuestas por Washington

Las sanciones establecen el bloqueo de propiedades, activos e intereses financieros de los funcionarios alcanzados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense. Además, prohíben cualquier tipo de transacción económica entre ciudadanos o entidades de Estados Unidos y las personas u organismos sancionados.

Según informó la Ofac, estas disposiciones forman parte de la Orden Ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado 1 de mayo, destinada a ampliar las restricciones contra instituciones y dirigentes vinculados al gobierno cubano.

Desde Washington señalaron que las medidas buscan responder a lo que consideran amenazas a la seguridad nacional estadounidense, además de presuntas violaciones de derechos humanos y supuestos vínculos de Cuba con actores adversarios de Estados Unidos.

Donald Trump Washington justificó las medidas por cuestiones de seguridad nacional y derechos humanos. Foto: White House

El antecedente reciente contra Gaesa y Moa Níquel

La decisión llega apenas días después de otro movimiento de la Casa Blanca sobre la isla. El pasado 7 de mayo, Estados Unidos incorporó a su esquema de sanciones al conglomerado militar cubano Gaesa, a su directora y a la minera Moa Níquel, empresa de riesgo compartido con la canadiense Sherritt.

Tras esa resolución, las compañías conjuntas vinculadas a Moa Níquel fueron disueltas de manera inmediata, en un episodio que profundizó el impacto económico y político de las restricciones impulsadas por Washington.

Con esta nueva ampliación, la administración Trump refuerza su estrategia de presión sobre el gobierno cubano y vuelve a tensionar la relación bilateral entre ambos países, en un contexto marcado por sanciones económicas cada vez más amplias y un endurecimiento del discurso político entre Washington y La Habana.