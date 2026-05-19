Misterio y escándalo en España: detuvieron al hijo del fundador de Mango por la muerte de su padre

El fallecimiento del creador de la empresa de moda ocurrió en diciembre de 2024, cuando cayó de una montaña. La causa comenzó como un accidente, pero ahora apunta a un posible homicidio.

La policía catalana detuvo a Jonathan Andic, hijo del fundador de la marca de indumentaria Mango , Isak Andic, bajo la sospecha de haber tenido participación en la muerte de su padre . El acusado fue arrestado por la Policía catalana este martes y fue trasladado a los juzgados de Martorell, donde se le tomará declaración.

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En detalle, Isak Andic falleció en diciembre de 2024, cuando cayó por una montaña durante un paseo que compartía con su hijo. Inicialmente, la Justicia definió el hecho como un accidente, aunque ahora la investigación apunta a un posible homicidio.

Más de un año y medio atrás, Isak Andic se encontraba haciendo senderismo en un conocido lugar de la montaña, ubicada en las afueras de Barcelona, cuando supuestamente se resbaló y cayó unos 100 metros . Su hijo Jonathan - el mayor de tres - era la única persona presente durante la caminata por las cuevas de salitre de Collbató.

El incidente ocurrió durante la caminata por las cuevas de salitre de Collbató.

A raíz del incidente, Jonathan Andik - quien actualmente ocupa el puesto de vicepresidente del consejo de administración de Mango, hizo un llamado para solicitar ayuda . Según el relato que brindó a las autoridades, se encontraba dando un paseo cuando escuchó el ruido de desprendimiento de piedras y arena, tras lo que vio a su padre caer por el vacío.

El imperio de Mango

Al momento de su fallecimiento Isak Andic tenía 71 años y era la cabeza de una de las mayores firmas de moda del mundo, con un total aproximado de 2800 tiendas.

Nacido originalmente en Estambul y radicado en España, su muerte causó una gran conmoción en el país hispano. La primera tienda de Mango en Barcelona abrió en 1984 y, desde entonces, se expandió rápidamente otras ciudades.

En la actualidad, la firma cuenta con más de 2800 tiendas en todo el mundo, emplea a más de 18.000 personas y acumula una facturación anual de €3.700 millones.

En los próximos meses, se esperaba que Mango vuelva a Argentina de la mano de la marca de calzado Grimoldi. El acuerdo buscaba reintroducir la marca en el país, tras 20 años de su salida.

El contrato prevé la apertura de cinco locales en el lapso de cinco años. La primera inauguración se realizará en septiembre, en el shopping Alto Palermo.

Esta es la segunda apuesta de Mango por el mercado argentino. La marca ya había desembarcado en el país en 1998 con un ambicioso plan para inaugurar 100 tiendas. Sin embargo, en 2003 decidió retirarse del país.