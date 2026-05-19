El imperio millonario de Mango y la fortuna de Isak Andic cuando murió

El empresario levantó una de las marcas textiles más fuertes de Europa y dejó un patrimonio gigantesco atravesado por tensión familiar.

La muerte de Isak Andic volvió a estar bajo la lupa. La justicia española reabrió la investigación tras detectar inconsistencias en el relato de Jonathan Andic , su hijo y la única persona que lo acompañaba al momento de la caída en una caminata que desató su muerte.

Ahora detenido, la investigación pone bajo los reflectores a una de las compañías de moda más poderosas de Europa. El fundador de Mango construyó un negocio multimillonario desde Barcelona y transformó una pequeña empresa familiar en una firma con presencia internacional, miles de empleados y tiendas repartidas en decenas de países.

Pero el caso dejó de ser solamente empresarial. Las sospechas que rodean a uno de sus herederos y la investigación judicial abierta en España le dieron un giro inesperado a una historia que mezclaba lujo, negocios y perfil bajo. El apellido Andic, históricamente asociado a la expansión de Mango, quedó envuelto en un escenario delicado.

Durante años, Isak Andic cultivó una imagen distante de los medios. A diferencia de otros magnates de la moda, evitaba la exposición pública y prefería concentrarse en el crecimiento del grupo. Esa estrategia alimentó todavía más el interés alrededor de su fortuna y de cómo quedaría repartido el control de la compañía tras su fallecimiento.

Mango, una empresa de indumentaria millonaria

Mango nació en 1984 en Barcelona de la mano de Isak Andic y su hermano Nahman. La propuesta apuntaba a ropa urbana y accesible, con una lógica parecida a la de otras gigantes españolas del sector textil. Con el tiempo, la marca logró instalarse fuerte en Europa, Asia y América Latina.

La compañía apostó desde temprano a una expansión agresiva mediante franquicias y tiendas propias. Esa combinación le permitió crecer rápido sin perder presencia de marca. En ciudades importantes del mundo, desde París hasta Buenos Aires, Mango se convirtió en una etiqueta habitual dentro de los centros comerciales.

Uno de los movimientos más fuertes de la empresa fue profesionalizar su estructura sin abandonar el control familiar. Aunque el grupo incorporó ejecutivos y especialistas internacionales, las decisiones estratégicas siguieron muy ligadas al círculo íntimo de los Andic.

mango

Según estimaciones difundidas por medios económicos internacionales, la fortuna personal de Isak Andic rondaba los u$s4.500 millones al momento de su muerte. Gran parte de ese patrimonio estaba vinculado a Mango, aunque también incluía inversiones inmobiliarias y activos financieros.

Dentro del mercado europeo, Mango atravesó varias etapas. Tuvo años de expansión explosiva y también períodos más complejos marcados por cambios en hábitos de consumo, competencia online y tensiones internas. La firma igualmente consiguió sostener una estructura fuerte gracias a su presencia global y a una estrategia enfocada en colecciones rápidas y rotación permanente.

La muerte de Isak Andic y la sospecha bajo su heredero

La situación tomó otro tono después de la muerte de Isak Andic. La Justicia española investiga las circunstancias alrededor del caso y uno de sus hijos quedó bajo sospecha.

Aunque las autoridades manejan el expediente con bastante hermetismo, el tema explotó mediáticamente porque involucra una fortuna gigantesca y el control futuro de Mango. El heredero fue detenido en medio de la investigación, un dato que generó impacto inmediato en España y repercusión internacional.

El caso también abrió interrogantes sobre el futuro de Mango. En empresas familiares de semejante tamaño, la transición generacional suele ser compleja. No solamente está en juego el dinero, sino también el manejo del negocio, la relación entre accionistas y la conducción estratégica.

Mientras tanto, el apellido Andic atraviesa uno de sus momentos más delicados. Lo que durante décadas fue una historia ligada al crecimiento empresarial y al éxito internacional hoy aparece atravesado por sospechas, tensión familiar y una investigación que todavía tiene varios capítulos abiertos.