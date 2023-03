Desde el Gobierno consideraron que Lasso "hiperpolitizó" la salida de la ex ministra

La ex ministra María de los Ángeles Duarte.

La relación diplomática entre Argentina y Ecuador está en tensión desde la fuga de la ex ministra de ecuatoriana María de los Ángeles Duarte Pesantes a la embajada argentina en Caracas. Aunque el presidente, Guillermo Lasso, la haya declarado "persona no grata" en el país al embajador argentino en Quito, Gabriel Fuks, el funcionario aseguró que no quiere que el conflicto siga creciendo entre ambas naciones