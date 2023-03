Ecuador: exministra prófuga dejó la Embajada Argentina en Quito y se refugió en la sede de Caracas

La titular de Transporte y Obras Públicas durante los gobiernos del entonces presidente Rafael Correa (2007-2017) informó que se encontraba en Caracas, pero omitió decir cómo llegó allí ni si está acompañada de su hijo, añadió el texto de Cancillería.

De su lado, el gobierno ecuatoriano cuestionó a Argentina por "inconsistencias" en sus explicaciones sobre cómo escapó Duarte y por negarse a entregar videos de las cámaras de seguridad de la embajada para esclarecer la fuga, de acuerdo a un comunicado.

duarte pesantes y correa.jpg La exministra Duarte Pesantes junto al expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

Quién es María de los Ángeles Duarte Pasantes

Condenada a ocho años de cárcel por el delito de cohecho, que es imprescriptible en Ecuador, la exfuncionaria permaneció en la residencia diplomática de Argentina en Quito desde agosto de 2020.

Ese país le había ofrecido asilo pero el gobierno ecuatoriano le negó en diciembre un salvoconducto para salir.

La exfuncionaria fue condenada junto al expresidente socialista Correa -asilado en Bélgica- y otros exfuncionarios del gobierno por integrar una estructura delictiva que pidió sobornos por casi 7,6 millones de dólares a empresas a cambio de contratos con el Estado, según la Fiscalía.

Correa y excolaboradores rechazan los fallos de la justicia y los consideran una persecución política del actual gobierno de derecha.

Duarte "realizó averiguaciones sobre la documentación que nuestro país le pudiera extender. Asimismo, manifestó no tener intenciones de viajar a la Argentina en el corto plazo", detalló la Cancillería de ese país.

Qué dijo la ex funcionaria

En su cuenta de Twitter, Duarte Pesantes agradeció a la Argentina y denunció a los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. En la misma línea, contó por qué se fugó.

"Decidí dejar la embajada porque al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política, de acuerdo con la convención de Caracas de 1954 e impedir mi salida segura (salvoconducto), el gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política. Tuve que salir bajo riesgo, pero ejercí el derecho que me asistía", agregó.

El embajador Gabriel Fuks se reunió este martes con el vicecanciller ecuatoriano Luis Vayas, quien expresó "enérgicamente la molestia" de Quito por el escape de Duarte.

"Al tratarse de una jurisdicción diplomática, la policía ecuatoriana no tiene acceso al predio de más de 3 hectáreas de la misión argentina, que cuenta con seguridad privada", agregó la cancillería ecuatoriana.

El jefe de la diplomacia argentina, Santiago Cafiero, le comunicó el lunes a su par, Juan Carlos Holguín, que Duarte "escapó" de la legación "sin conocimiento del personal" de la embajada.