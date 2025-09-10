Día clave para Brasil: hoy podría ser condenado Jair Bolsonaro

El exmandatario se enfrenta a cinco jueces del Supremo Tribunal de Brasil por la causa de intento de golpe de Estado. De ser culpable, podría pasar el resto de su vida en la cárcel.

Luego de que dos jueces del Tribunal Supremo de Brasil votaran a favor de condenar al expresidente Jair Bolsonaro por liderar una conspiración criminal para anular las elecciones de 2022, este miércoles se espera una jornada clave para darle síntesis al proceso que viene enfrentando el exmandatario hace meses.

La sesión comenzará con el voto de Luiz Fux, el tercer ministro que hablará en el juicio, en el que también se analizará la situación de otros siete aliados del expresidente, citó Jornal Do Brasil.

De todos los jueces que analizan el caso (5), ya votaron a favor dos y con un tercer voto positivo, Bolsonaro podría quedar condenado a más de 40 años de prisión.

Bolsonaro Los cinco magistrados del Tribunal que están analizando la decisión tienen hasta este viernes para emitir un veredicto.

El juez Alexandre de Moraes, relator del caso, calificó a Bolsonaro como “líder de la organización criminal” y sostuvo que no existen dudas sobre la existencia del intento de golpe.

Por su parte, el juez Flávio Dino, exministro de Justicia durante la presidencia de Lula, también votó a favor de condenarlo en todos los cargos.

Los próximos votos corresponderán a los jueces Luiz Fux, Carmen Lúcia y Cristiano Zanin, presidente del panel y exabogado de Lula. Dos jueces nombrados por Bolsonaro no forman parte del panel.