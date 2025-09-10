A horas de vencer el plazo, el Gobierno ratifica que vetará los ATN, emergencia en el Garrahan y financiamiento universitario

En medio de jornadas de reordenamiento interno, tras la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses, desde Casa Rosada adelantaron que vetarán los mencionados proyectos de ley. Mientras tanto, gobernadores reclaman un guiño para reestablecer el diálogo, en el marco de la oficialización de Lisandro Catalán como ministro del Interior.

El presidente Javier Milei vetará de emergencia pediátrica (Garrahan) y de financiamiento universitario, además de la ley de reparto de Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN) impulsada por todos los gobernadores de provincias. Así fue confirmado por altas fuentes de la Casa Rosada a este medio, en el mediodía de este miércoles a menos de una semana de que venza el plazo para tomar una decisión sobre los proyectos aprobados por el Congreso.

El veto a los proyectos será total . Así, en medio de las repercusiones por el resultado en las elecciones bonaerenses - con suba del dólar y la desatada interna oficialista - y con los coletazos que todavía genera el escándalo por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El Gobierno afrontaba, el próximo jueves, la fecha límite para vetar parcial o totalmente las leyes, o bien reglamentar los proyectos aprobados por el Congreso. Desde Casa Rosada , analizaban que estrategia tomar , en medio de la apertura de nuevas instancias de diálogo - las relanzadas "mesa federal" y de "política nacional - para ampliar el diálogo con distintos sectores de la política, sobre todo, con los líderes provinciales.

En este marco, cabe destacar que el presidente viene de sufrir el rechazo a su veto a la emergencia en discapacidad a nivel nacional. A pesar de que la decisión de Casa Rosada está tomada, la sostenibilidad de los nuevos vetos de Milei está en duda en el marco de un nuevo panorama político.

Es que la derrota en provincia de Buenos Aires fue un sismo para el Gobierno. También lo fue el alejamiento de los gobernadores aliados que conformar el bloque de Provincias Unidas.

En este punto particular, la decisión de la gestión libertaria abre una nueva incógnita sobre como llegará el Gobierno a octubre. Es que, según pudo saber este medio, los jefes provinciales recibieron con cautela y poco entusiasmo el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre la apertura de una mesa de diálogo federal.

En las últimas horas, Lisandro Catalán fue nombrado como nuevo ministro del Interior, un reclamo sostenido por distintos gobernadores. Sin embargo, otro de los guiños exigidos era el no veto en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuya redacción corrió por cuenta de los 24 distritos.

La decisión fue tomada luego de la reunión de Gabinete de este miércoles. donde estuvieron presentes todos los ministros. La única ausencia en el encuentro fue la del presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Por último, otra de las definiciones que deberá anunciar el Gobierno es que pasará con la ratificada ley de emergencia en Discapacidad. Desde Casa Rosada analizan numerosos caminos, tales como judicializar la normativa o bien, reglamentarla de tal manera que su aplicación quede sin efecto.

Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes por cadena nacional

El presidente, Javier Milei, presentará el próximo lunes 15 de septiembre, desde las 21 horas, el Presupuesto 2026. Según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el anuncio será transmitido por cadena nacional.

El próximo lunes 15 de Septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026.



El Presupuesto es un tema tenso para el Gobierno desde su arribo: desde diciembre de 2023, Milei gestionó con un esquema prorrogado de 2023. La definición de la Casa Rosada llega la fuerte derrota electoral.