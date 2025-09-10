Tensión en Mendoza: El arma de la alumna atrincherada es de su papá, un comisario retirado







En este momento, la alumna de primer año entregó el arma y la trasladan a un hospital de la zona.

El arma con la que la alumna apuntó a sus compañeros es de su papá: un comisario retirado.

La mañana que parecía rutinaria en la escuela secundaria Marcelino Blanco, en el departamento de La Paz, Mendoza, terminó convirtiéndose en un episodio cargado de tensión y miedo. Una alumna de 14 años ingresó al establecimiento con un arma de fuego, disparó en más de una ocasión y se atrincheró en el patio exigiendo la presencia de una profesora. El arma en cuestión sería una pistola 9 milímetros, reglamentaria de la Policía de San Luis, y pertenece a su padre, un comisario retirado.

Este tipo de pistolas, habituales en las fuerzas de seguridad, tienen capacidad para más de una decena de disparos y cuentan con cargadores que pueden reemplazarse en segundos. Según los investigadores, la adolescente habría sacado el arma de la casa, cuando nadie la veía. Es precisamente este punto el que más preocupación genera a los investigadores presentes en el lugar: aún se desconoce cuántos proyectiles tiene el arma.

Testigos describieron escenas de desesperación: gritos, corridas y videos captados con celulares en los que se escuchan los disparos dentro del colegio. Uno de ellos habría rozado a una preceptora, lo que generó todavía más pánico entre los estudiantes que intentaban refugiarse en las aulas. En total, fueron cinco los disparos efectuados, según fuentes del lugar. Además, se supo que el padre de la alumna llegó al establecimiento y que en lugar de ayudar, su presencia irritó más a la pequeña.

La adolescente entregó el arma y la trasladan al hospital El medio local Canal 7 de Mendoza reportó que la adolescente entregó el arma. En este momento una ambulancia del Gobierno de Mendoza traslada a la menor a un hospital zona. Sin embargo, el fiscal que investiga el caso, sostienen que la nena se encuentra bien: "El operativo fue un éxito. Lo único que puedo decir es que la nena está bien y está con la gente del cuerpo especial. Está siendo trasladada al hospital".

De todos modos, los ministros de Educación, Infancias, Cultura y DGE, Tadeo García Zalazar, y de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, darán una conferencia de prensa para brindar detalles del operativo llevado adelante a raíz de lo ocurrido en la escuela Marcelino Blanco, de La Paz.

Captura Mendoza tiroteo 2 La adolescente fue filmada en el interior del colegio e incluso sus compañeros registraron los momentos de mayor tensión con sus celulares. La alumna habría cargado el arma en el baño Según reconstruyeron los investigadores, antes de atrincherarse, la adolescente -cuya identidad se mantiene bajo reserva- pasó por el baño del colegio, donde habría cargado el arma. Minutos después, salió apuntando a compañeros y efectuó los primeros disparos. “Le mostró la pistola a un chico y buscaba a una profesora que no estaba”, relató un alumno a la prensa local. En tanto, algunas versiones indican que la chica es víctima de bullying en su colegio. Sin embargo, Salazar expresó que “no hay ningún registro en la ficha escolar de la niña que indicara que sufría bullying de parte de sus compañeros. Y si lo hubiese, se trabajaría con los profesionales adecuados. Hoy tenemos todo el abordaje de la provincia puesto en La Paz”, en diálogo con Canal 7 de Mendoza. la-escuela-secundaria-marcelino-blanco-ubicada-la-paz La escuela ya ha sido evacuada y solo queda en su interior la alumna atrincherada. En paralelo, el Ministerio de Educación y el de Seguridad de Mendoza pidieron a la comunidad mantenerse alejados de la zona, para no entorpecer el protocolo de contención. “Cualquier movimiento externo puede agravar el cuadro”, remarcaron en un comunicado.

