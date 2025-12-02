Disney llevará a Brasil la Navidad con un Mickey de 6 metros, un árbol gigante y espectáculos exclusivos: cuándo es y cómo conseguir entradas

Curitiba ofrecerá un complejo temático de 78.000 metros cuadrados, con cine al aire libre y shows diarios hasta el 23 de diciembre.

Navidad siempre fue una de las celebraciones más esperadas del calendario y este 2025 promete una nueva dimensión en Brasil . Este año, Disney eligió al país vecino como escenario de un parque temático de 78.000 metros cuadrados , montado en Curitiba , que tendrá espectáculos exclusivos, estructuras gigantes y atracciones diseñadas para recrear la magia del estudio .

La propuesta es tan ambiciosa, que ya despertó la atención de miles de familias de la región, especialmente porque incluirá un Mickey Mouse de 6 metros de altura, un árbol iluminado con más de 100.000 luces LED, cine al aire libre y un programa que se extenderá durante casi todo diciembre.

En los últimos años, Curitiba ganó popularidad internacional gracias a su agenda cultural, infraestructura turística y su tradicional “Natal de Curitiba” , un programa de desfiles que cada año atrae a millones de visitantes. Y en 2025, transformará 78.000 metros cuadrados del Parque Barigui en un complejo temático, que abrirá del 5 al 23 de diciembre .

El corazón del evento será el llamado Parque Mágico , un recorrido de esculturas gigantes, túneles de luces, escenarios interactivos y espacios pensados para fotos familiares. Allí se ubicará el gran protagonista de la edición: un Mickey Mouse de seis metros .

A su lado, se instalará un árbol navideño de 35 metros , que promete convertirse en una de las postales más compartidas en redes sociales. Otra de las destacadas será Disney+ Open Air , un cine al aire libre con funciones gratuitas tres veces al día, donde se proyectarán clásicos del estudio.

Pero el broche de oro lo hará el espectáculo “Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable”, un show especialmente creado para el público brasileño. Con más de 30 artistas en escena, música original, coreografías, efectos especiales y personajes icónicos, el montaje se desarrollará del 16 al 23 de diciembre en el Centro de Eventos Positivo, dentro del Parque Barigui.

Gracias a una alianza entre la compañía y el Ayuntamiento de Curitiba, una parte de las entradas estuvo con precios accesibles, algo que terminó acelerando el sold out de los primeros días de venta.

Cómo conseguir las entradas

Aunque gran parte de las funciones principales ya se agotaron, el acceso al evento no se limita a quienes lograron comprar entradas. El lugar ofrece varias actividades gratuitas, como el cine al aire libre y el recorrido por el Parque Mágico.

Para los sectores pagos, la venta oficial se realiza exclusivamente a través del sitio web de Ticketmaster Brasil. La preventa comenzó el 18 de agosto a las 9:00, mientras que la general se habilitó el 21 de agosto a las 14:00.

También existe una boletería física en el Park Shopping Barigui, donde se pueden retirar los tickets sin costo adicional por servicio.

Cuánto sale ir al parque de Disney en Brasil desde Argentina

Aunque el evento no es un parque Disney permanente, el montaje es tan amplio y detallado que muchos viajeros argentinos lo están considerando como una alternativa para esta Navidad. El costo dependerá de la ciudad de origen, el tipo de alojamiento y las fechas elegidas.

El vuelo ida y vuelta desde Buenos Aires a Curitiba suele estar entre los 250 y 400 dólares si se compra con anticipación. Para quienes salen desde Córdoba, Mendoza o Rosario, los valores pueden subir entre un 15%.

Curitiba ofrece distintas opciones de hospedaje. Los hoteles de tres estrellas están entre 35 y 60 dólares por noche, y los de mayor categoría entre 80 y 150 dólares, según la zona y el tipo de establecimiento.

Por su parte, gracias al acuerdo entre Disney y el municipio, se destinó un 20% de las localidades a entradas populares, con valores que van desde 25 reales (media entrada) hasta 50 reales.

En los sectores estándar, las tarifas varían entre 149,50 reales (media) y 399 reales para la entrada completa.