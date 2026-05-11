Plazo fijo en 2026: ¿cuánto tengo que invertir para generar $25.000 en 30 días?

Las tasas siguen en niveles bajos y cada vez se necesita más capital para obtener rendimientos moderados en 30 días.

Con una TNA del 17% o 17,5%, los bancos exigen inversiones millonarias para alcanzar ganancias de $25.000 mensuales.

El plazo fijo atraviesa uno de los momentos menos atractivos de los últimos años. Con tasas que continúan retrocediendo y rendimientos muy por debajo de la inflación acumulada de los últimos meses, cada vez se necesita más capital para obtener ganancias moderadas en apenas 30 días.

Actualmente, varias entidades bancarias operan con Tasas Nominales Anuales (TNA) cercanas al 17% , números muy inferiores a los niveles que supieron ofrecerse durante los períodos de tasas altas en Argentina.

Con las tasas actuales del mercado, una inversión de $1.800.000 permite obtener rendimientos apenas superiores a los $25.000 mensuales.

La diferencia entre ambas opciones aparece porque muchos bancos continúan ofreciendo una tasa algo más alta para quienes constituyen el plazo fijo desde home banking o aplicaciones móviles. Ese incentivo busca reducir operaciones presenciales y fomentar el uso de canales digitales.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

La complicada situación del plazo fijo

Uno de los puntos que más preocupa entre ahorristas es la caída sostenida de las tasas. Durante períodos anteriores, especialmente en momentos de fuerte tensión inflacionaria, las entidades financieras llegaron a ofrecer rendimientos significativamente más altos.

La desaceleración inflacionaria registrada durante los últimos meses y la política monetaria impulsada por el Banco Central provocaron una reducción importante en las tasas de interés ofrecidas por los bancos. Eso impactó directamente sobre la rentabilidad del plazo fijo.

Actualmente, muchos ahorristas consideran que el rendimiento mensual resulta insuficiente frente al avance de precios y buscan alternativas con mayor potencial de ganancia.

Aunque continúa siendo una de las herramientas financieras más elegidas por ahorristas debido a su simplicidad y bajo riesgo, el rendimiento real perdió atractivo. La situación se vuelve todavía más evidente cuando se observa cuánto dinero se necesita para generar ganancias relativamente bajas.

mercados acciones bolsas cedear inversiones finanzas vivo Depositphotos

Conocimientos fundamentales antes de elegir esta herramienta

Antes de invertir en un plazo fijo, resulta importante entender cómo funciona el cálculo de intereses y qué factores influyen sobre la ganancia final. La TNA representa el rendimiento anual teórico que ofrece una entidad financiera. Sin embargo, cuando el depósito dura solamente 30 días, la ganancia obtenida corresponde únicamente a una fracción proporcional de esa tasa anual. Por eso, aunque un banco publique una TNA del 17%, el rendimiento mensual real termina siendo considerablemente más bajo.

Otro aspecto importante es que los intereses generados tributan impuestos en determinados casos y pueden perder poder adquisitivo frente a la inflación. Además, la rentabilidad queda completamente fijada desde el inicio. Eso significa que si las tasas suben después de constituir el depósito, el inversor no puede aprovechar automáticamente esos nuevos rendimientos hasta finalizar el plazo pactado.

Algunos ahorristas optan por renovar automáticamente el capital y los intereses generados una vez finalizado cada período. Ese mecanismo permite aplicar interés compuesto, lo que incrementa gradualmente la rentabilidad obtenida a largo plazo. Pero, con tasas actuales relativamente bajas, el crecimiento sigue siendo limitado frente a otros instrumentos financieros.