Donald Trump sigue sin reconocer la victoria de Lula da Silva: "Lo que pasó en Brasil fue una desgracia"

El mandatario estadounidense evitó proclamar al candidato del Partido Liberal como el ganador del balotaje, aunque tampoco reconoció al líder del PT como el presidente electo. Por su parte, Flávio Bolsonaro impulsa su denuncia de fraude desde EEUU, en medio del distanciamiento de buena parte del arco político brasileño respecto de su postura.

Archivo. Donald Trump, aliado de Flávio, se mantiene como uno de los pocos mandatarios que no reconocieron la victoria de Lula da Silva.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a las elecciones presidenciales de Brasil y calificó de "desgracia" el resultado del balotaje del pasado domingo. "Seguí las elecciones. No tomé partido, pero vi lo que pasaba en Brasil, fue una desgracia", sentenció. Las declaraciones llegaron un día después de que Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), abandonara Brasil junto con su familia rumbo a Estados Unidos, desde donde publicó una carta en la que denunció fraude electoral y se autoproclamó "líder de Brasil".

Más allá de la sintonía ideológica con la familia Bolsonaro, el mandatario estadounidense evitó expresar un apoyo expreso al reclamo del actual senador del PL. Al ser consultado por la carta publicada el pasado miércoles, respondió: " No quiero comentar eso en estos momentos” .

“ El presidente (Lula da Silva ) me pidió que no interviniera , no tomé partido”, agregó. Sobre su crítica sobre el resultado electoral, Trump amplió: "Solo hay que ver los mercados, se fueron al piso".

Los dichos de Trump de este jueves suavizaron la crítica hecha tan solo dos días atrás, aunque se mantienen en la línea de no reconocer a Lula da Silva como el candidato elegido legítimamente. “Yo no tomé partido, pero parece que es otro fraude electoral , francamente. No tomé partido, pero ha dejado una impresión terrible al mundo”, había expresado.

“Sinceramente, no tomé partido, pero la imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”, había ampliado el mandatario estadounidense el pasado lunes ante la prensa.

La postura de Flávio Bolsonaro

El senador llegó a Miami tras pasar por Argentina y Ecuador. Tras fugarse de Brasil, compartió una carta cuestionó el resultado de las elecciones, se presentó como "verdadero presidente electo", aunque luego cambió esa expresión por "líder de Brasil". En la declaración, el senador anunció que continuará su actividad política desde el exterior y agradeció al presidente argentino, Javier Milei, y al mandatario estadounidense, Donald Trump, por el respaldo recibido durante su salida del país.

En otro pasaje, sostuvo: "Soy el líder y los criminales que robaron las elecciones de Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía".

Las declaraciones se produjeron después de las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre, en las que Flávio Bolsonaro fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. El senador cuestionó el resultado y acusó a las autoridades electorales de cometer irregularidades, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus denuncias.

El senador aterrizó este miércoles poco después de las 10 en Miami, tras un recorrido con escalas en Argentina y Ecuador. Luego de que el martes circularan versiones contradictorias sobre su paradero, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó que había ingresado a la Argentina junto con su esposa y sus dos hijas. Desde Puerto Iguazú, la familia abordó un avión privado con destino a Estados Unidos, con una escala en Guayaquil.

CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA

28.10.26 pic.twitter.com/QqOGZuF8G0 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026

El viaje generó repercusiones políticas y judiciales en Brasil, además de interrogantes sobre el recorrido de la familia y las condiciones en las que abandonó el país. Migraciones confirmó el ingreso a la Argentina durante la madrugada del miércoles, después de que durante el martes circularan versiones cruzadas sobre el traslado.

La salida de Brasil se produjo en medio de cuestionamientos judiciales. Según la información difundida sobre el caso, el senador había recibido una orden del Supremo Tribunal Federal para entregar sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Bolsonaro, por su parte, sostiene que es víctima de una persecución política y niega haber cometido delitos.